"Обсуждали пандемию". Телеканал КРТ, который оставили без лицензии, забанили на YouTube

По словам представителей канала, они получили недельный бан на YouTube из-за того, что в эфире звучала якобы "недостоверная медицинская информация о COVID-19".

Представители телеканала КРТ поделились на своей странице в Facebook видеороликом, в котором рассказали, что они получили недельный бан на YouTube. Причиной тому, судя по ответу представителей видеохостинга, стало то, что в двух их эфирах, посвященных коронавирусу и вакцинам звучала якобы "недостоверная медицинская информация о пандемии".

"Сегодня пришло два предупреждения за сразу два видео, опубликованных на нашем канале. Эти видео касаются новой "модной", "опасной" и "ужасной" хвори, которая гуляет по миру. В этих двух видео, в которых соблюдаются все журналистские стандарты и критичность вопрошающей позиции, мы приглашали докторов и экспертов и обсуждали нюансы, связанные с этой хворью", — рассказал один из ведущих канала КРТ в видео.

По его словам, YouTube удалил эти два видеоролика из-за "недостоверной информации".

"Я считаю, что это — новый мир, и старым он уже никогда не будет. Это мир торжества демократии и свободы слова. И именно американская компания Google — это новый гарант новой свободы и демократии", — иронично сказал ведущий канала.

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Один из руководителей КРТ, Жан Новосельцев, рассказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что для того, чтобы избежать полной блокировки канала их редакция приняла решение удалить еще 4 передачи, где обсуждались темы коронавируса и вакцинации.

Отметим, телеканал КРТ вещал с апреля 2003 года до 30 июля 2020 года. "Детектор медиа" сообщал, что 30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу шестую внеплановую проверку за несколько месяцев. Причиной тому, по словам представителей Нацсовета, стал "язык вражды" и "оскорбления в адрес ЛГБТ+ сообщества".

В тот день, 30 июля, под стенами здания Нацсовета проходила акция протеста сотрудников канала КРТ против планов регулятора лишить их лицензии. Туда же пришли и представители националистических организаций, в том числе — "Нацкорпуса". Националисты заявляли, что "сепарам" не место в информационном пространстве. Между ними и представителями канала произошла потасовка, которую растащила полиция.

20 августа 2020 года Нацсовет принял решение не продлевать лицензию канала КРТ на вещание. Представитель телеканала на то заседание не явился. После этого КРТ начал выкладывать записи своих эфиров на YouTube. На текущий момент у канала более 58 тыс. подписчиков.

Напомним, 28 января 2021 года YouTube забанил канал попавшего под санкции США за вмешательство в президентские выборы в США нардепа Александра Дубинского. У него было более 350 тыс. подписчиков. При попытке зайти на канал Дубинского пользователи натыкаются на надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".