"Обговорювали пандемію". Телеканал КРТ, у якого відібрали ліцензію, забанили на YouTube

За словами представників каналу, вони отримали тижневий бан на YouTube через те, що в ефірі звучала нібито "недостовірна медична інформація про COVID-19".

Представники телеканалу КРТ поділилися на своїй сторінці у Facebook відеороликом, в якому розповіли, що вони отримали тижневий бан на YouTube. Причиною тому, судячи з відповіді представників відеохостингу, стало те, що в двох їхніх ефірах, присвячених коронавірусу та вакцинам звучала нібито "недостовірна медична інформація про пандемію".

"Сьогодні надійшло два попередження за відразу два відео, опублікованих на нашому каналі. Ці відео стосуються нової "модної", "небезпечної" і "жахливої" хвороби, яка гуляє світом. У цих двох відео, в яких дотримуються всі журналістські стандарти і критичність уважної позиції, ми запрошували лікарів та експертів й обговорювали нюанси, повʼязані з цією хворобою", — розповів один із ведучих каналу КРТ у відео.

За його словами, YouTube видалив ці два відеоролика через "недостовірну інформацію".

"Я вважаю, що це — новий світ, і старим він вже ніколи не буде. Це світ торжества демократії та свободи слова. І саме американська компанія Google — це новий гарант нової свободи і демократії", — іронічно сказав ведучий каналу.

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Один із керівників КРТ, Жан Новосельцев, розповів Telegram-каналу PavlovskyNews, що для того, щоб уникнути повного блокування каналу їхня редакція вирішила видалити ще 4 передачі, де обговорювалися теми коронавірусу та вакцинації.

Зазначимо, телеканал КРТ мовили з квітня 2003 року до 30 липня 2020 року. "Детектор медіа" повідомляв, що 30 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу шосту позапланову перевірку за кілька місяців. Причиною тому, за словами представників Нацради, стала "мова ворожнечі" і "образи на адресу ЛГБТ+ спільноти".

У той день, 30 липня, під стінами будівлі Нацради проходила акція протесту співробітників каналу КРТ проти планів регулятора позбавити їх ліцензії. Туди ж прийшли й представники націоналістичних організацій, зокрема — "Нацкорпусу". Націоналісти заявляли, що "сепарам" не місце в інформаційному просторі. Між ними та представниками каналу сталася бійка, яку зупинила поліція.

20 серпня 2020 року Нацрада ухвалила рішення не продовжувати ліцензію каналу КРТ на мовлення. Представник телеканалу на тому засідання не зʼявився. Після цього КРТ почав викладати записи своїх ефірів на YouTube. На поточний момент у каналу більше 58 тис. підписників.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року YouTube забанив канал нардепа Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США за втручання в президентські вибори в США. У нього було понад 350 тис. підписників. Під час спроби зайти на канал Дубінського користувачі натикаються на напис "Цей обліковий запис заблоковано за порушення правил спільноти YouTube".