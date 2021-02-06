Глава Минкульта призвал украинцев не пользоваться российскими приложениями и услугами

По словам Ткаченко, любой цифровой "подарок" от России может быть "троянским конем".

Глава министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что министерство будет упорно работать, чтобы поднять медиаграмотность украинцев с целью обеспечения информационной безопасности и противодействия дезинформации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Весь мир борется с политикой Кремля, которая ведет к краже данных, манипуляции информацией и мнениями, фейкам, разгону информационных волн. Мы должны осознавать, что все услуги, информация, мобильные приложения, телевидение и прочее "Made in Russia" должны очень тщательно проверяться. Любой "подарок" от северного соседа может быть "троянским конем", – заявил Ткаченко.

В качестве примера информационного мошенничества со стороны России он рассказал о сборе данных пользователей запрещенной в Украине соцсетью "ВКонтакте".

"Если не помните, напомню. В сентябре прошлого года запрещенная в Украине соцсеть "ВКонтакте" заявила, что обошла блокировки. Тогда мы несколько раз встречались с СНБО, чтобы выяснить, как этому можно противодействовать. И вот новость от национального координационного центра кибербезопасности при СНБО (НКЦК). Расширение VK Unblock не только позволяло обходить блокировки "Вконтакте", но и содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов", – написал Ткаченко.

Он добавил, что российские приложения установили более 3 миллионов пользователей, а сейчас это расширение заблокировали Google и Microsoft.

"Расширение содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска", – приводит Ткаченко сообщение НКЦК.

Напомним, министр Культуры Александр Ткаченко считает, что решение СНБО касательно закрытия трех телеканалов давно созрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Он также обратился к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые используют помещение киностудии для вещания на платформе youtube.