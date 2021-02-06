Глава Мінкульту закликав українців не користуватися російськими програмами та послугами

За словами Ткаченка, будь-який цифровий "подарунок" від Росії може бути "троянським конем".

Глава міністерства культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що міністерство буде наполегливо працювати, щоб підняти медіаграмотність українців з метою забезпечення інформаційної безпеки і протидії дезінформації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Весь світ бореться з політикою Кремля, яка веде до крадіжки даних, маніпуляції інформацією і думками, фейк, розгону інформаційних хвиль. Ми повинні усвідомлювати, що всі послуги, інформація, мобільні додатки, телебачення та інше" Made in Russia "повинні дуже ретельно перевірятися. Будь "подарунок" від північного сусіда може бути "троянським конем", — заявив Ткаченко.

Як приклад інформаційного шахрайства з боку Росії він розповів про збір даних користувачів забороненої в Україні соцмережею "ВКонтакте".

"Якщо не пам'ятаєте, нагадаю. У вересні минулого року заборонена в Україні соцмережа" ВКонтакте "заявила, що обійшла блокування. Тоді ми кілька разів зустрічалися з РНБО, щоб з'ясувати, як цього можна протидіяти. І ось новина від національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО (НКЦК). Розширення VK Unblock не тільки дозволяло обходити блокування "Вконтакте", а й містила шкідливий код для крадіжки даних акаунтів ", — написав Ткаченко.

Він додав, що російські додатки встановили більше 3 мільйонів користувачів, а зараз це розширення заблокували Google і Microsoft.

"Розширення містило шкідливий код, який таємно збирав персональні дані користувачів і по команді з керуючого сервера міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку", — наводить Ткаченко повідомлення НКЦК.

Нагадаємо, міністр Культури Олександр Ткаченко вважає, що рішення РНБО щодо закриття трьох телеканалів давно дозріло в суспільстві і в більшості журналістської спільноти. Він також звернувся до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами 112 Україна, ZIK і NewsOne, які використовують приміщення кіностудії для мовлення на платформі youtube.