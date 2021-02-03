"Исключительный, но своевременный кейс", - Минкульт о блокировке каналов правой руки Медведчука

Александр Ткаченко считает, что свобода слова и безопасность — это самое важное в стране, а каналы Козака-Медведчука несли угрозу нацбезопасности.

Министр Культуры Александр Ткаченко считает, что решение СНБО касательно трех телеканалов давно созрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Об этом он написал на своем канале в Телеграме.

По мнению Ткаченко, решение СНБО является симметричным ответом на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины.

"Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины инструментами Кремля, но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", — пишет министр.

По его словам, он уверен, что в Москве уже готовятся методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы". Но эти телеканалы — не обычные трансляторы. Они по своей сути являются пропагандистской машиной, которую сформировали и опосредованно финансируют в Москве.

"Это логическое завершение расследования Временной следственной комисси, в которой я брал участие еще во время депутатства. Тогда мы выяснили, каким образом происходили оборотки во время смены собственника телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые сейчас принадлежать одному человеку — правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку", — отмечает Александр Ткаченко.

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Напомним, Зеленский решением СНБО ввел санкции против Козака, Медведчука и их активов в Украине. Под запретом оказались три телеканала.

По данным zn.ua санкции ввели за поставку угля из ОРДЛО, что способствовало финансированию боевиков на Донбассе.