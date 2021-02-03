"Винятковий, але своєчасний кейс", — Мінкульт про блокування каналів правої руки Медведчука

Олександр Ткаченко вважаює, що свобода слова та безпека — це найважливіше в країні, а канали Козака-Медведчука несли загрозу нацбезпеці.

Міністр Культури Олександр Ткаченко вважає, що рішення РНБОУ щодо трьох телеканалів давно дозріло в суспільстві та в більшості журналістської спільноти. Про це він написав на своєму каналі в Телеграм.

На думку Ткаченка, рішення РНБОУ є симетричною відповіддю на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу та незалежність України.

"Цей кейс є винятковим, але своєчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрози національній безпеці України інструментами Кремля, а й через масові порушення журналістських стандартів, фейків і маніпуляцій", — пише міністр.

За його словами, він упевнений, що в Москві вже готуються методички про "наступ на свободу слова в Україні" і "знищення вільної преси". Але ці телеканали — не звичайні транслятори. Вони за своєю суттю є пропагандистською машиною, яку сформували та опосередковано фінансують в Москві.

"Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, в якій я брав участь ще під час депутатства. Тоді ми з'ясували, яким чином відбувалися оборотки під час зміни власника телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які зараз належать одній людині — правій руці Медведчука, депутату Тарасові Козаку", — зазначає Олександр Ткаченко.

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Нагадаємо, Зеленський рішенням РНБОУ ввів санкції проти Козака, Медведчука та їх активів в Україні. Під забороною опинилися три телеканали.

За даними zn.ua санкції ввели за поставку вугілля з ОРДЛО, що сприяло фінансуванню бойовиків на Донбасі.