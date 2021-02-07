Статистика коронавируса в Украине на 7 февраля: 3 370 новых случаев заражения

В больницы попали 1869 человек.

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксированы 3 370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 188 детей и 96 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 869 человек;

умерли – 81;

выздоровели – 2 297;

проведено тестирований – 19 500 (методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).

За все время пандемии:

заболело — 1 244 849 человек;

выздоровели — 1 073 046 человек;

летальных исходов — 23 597;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 197 новых случаев (130 296 случаев всего);

Винницкая область — 184 (28 347);

Волынская область — 48 (37 456);

Днепропетровская область — 198 (69 029);

Донецкая область — 188 (44 940);

Житомирская область — 137 (45 416);

Закарпатская область — 169 (32 989);

Запорожская область — 86 (67 053);

Ивано-Франковская область — 454 (51 218);

Киевская область — 176 (70 541);

Кировоградская область — 6 (14 240);

Луганская область — 33 (14 240);

Львовская область — 202 (72 830);

Николаевская область — 118 (82 478);

Одесская область — 212 (82 478);

Полтавская область — 37 (43 968);

Ровенская область — 73 (46 603);

Сумская область — 134 (46 458);

Тернопольская область — 117 (38 710);

Харьковская область — 164 (79 244);

Херсонская область — 50 (21 008);

Хмельницкая область — 97 (44 853);

Черкасская область — 20 (46 442);

Черновицкая область — 185 (46 855);

Черниговская область — 85 (34 336).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 5 февраля было проведено 25 590 ПЦР-тестирования, 19,8% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 5 698 образцов.

Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев. Это следует из анализа результатов тестирования на антитела IgG, произведенного специалистами лаборатории "Синэво".