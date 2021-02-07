Статистика коронавируса в Украине на 7 февраля: 3 370 новых случаев заражения
В больницы попали 1869 человек.
За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксированы 3 370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 188 детей и 96 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 869 человек;
- умерли – 81;
- выздоровели – 2 297;
- проведено тестирований – 19 500 (методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).
За все время пандемии:
- заболело — 1 244 849 человек;
- выздоровели — 1 073 046 человек;
- летальных исходов — 23 597;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 197 новых случаев (130 296 случаев всего);
Винницкая область — 184 (28 347);
Волынская область — 48 (37 456);
Днепропетровская область — 198 (69 029);
Донецкая область — 188 (44 940);
Житомирская область — 137 (45 416);
Закарпатская область — 169 (32 989);
Запорожская область — 86 (67 053);
Ивано-Франковская область — 454 (51 218);
Киевская область — 176 (70 541);
Кировоградская область — 6 (14 240);
Луганская область — 33 (14 240);
Львовская область — 202 (72 830);
Николаевская область — 118 (82 478);
Одесская область — 212 (82 478);
Полтавская область — 37 (43 968);
Ровенская область — 73 (46 603);
Сумская область — 134 (46 458);
Тернопольская область — 117 (38 710);
Харьковская область — 164 (79 244);
Херсонская область — 50 (21 008);
Хмельницкая область — 97 (44 853);
Черкасская область — 20 (46 442);
Черновицкая область — 185 (46 855);
Черниговская область — 85 (34 336).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 5 февраля было проведено 25 590 ПЦР-тестирования, 19,8% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 5 698 образцов.
Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.
Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев. Это следует из анализа результатов тестирования на антитела IgG, произведенного специалистами лаборатории "Синэво".