Статистика коронавірусу в Україні на 7 лютого: 3 370 нових випадків зараження
У лікарні потрапили 1869 осіб.
Упродовж минулої доби, 6 лютого, в Україні зафіксовано 3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. В тому числі, захворіли 188 дітей і 96 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1 869 осіб;
- померли — 81;
- одужали — 2 297;
- проведено тестувань — 19 500 (методом ПЛР — 15 690, методом ІФА — 3 810).
За весь час пандемії:
- захворіло — 1 244 849 осіб;
- одужали — 1 073 046 чоловік;
- летальних випадків — 23 597;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та в Києві (197).
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ — 197 нових випадків (130 296 випадків всього);
Вінницька область — 184 (28 347);
Волинська область — 48 (37 456);
Дніпропетровська область — 198 (69 029);
Донецька область — 188 (44 940);
Житомирська область — 137 (45 416);
Закарпатська область — 169 (32 989);
Запорізька область — 86 (67 053);
Івано-Франківська область — 454 (51 218);
Київська область — 176 (70 541);
Кіровоградська область — 6 (14 240);
Луганська область — 33 (14 240);
Львівська область — 202 (72 830);
Миколаївська область — 118 (82 478);
Одеська область — 212 (82 478);
Полтавська область — 37 (43 968);
Рівненська область — 73 (46 603);
Сумська область — 134 (46 458);
Тернопільська область — 117 (38 710);
Харківська область — 164 (79 244);
Херсонська область — 50 (21 008);
Хмельницька область — 97 (44 853);
Черкаська область — 20 (46 442);
Чернівецька область — 185 (46 855);
Чернігівська область — 85 (34 336).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 5 лютого було проведено 25 590 ПЛР-тестування, 19,8% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 698 зразків.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути надана в "червоній" зоні.
Імунітет від коронавирусной інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, виробленого фахівцями лабораторії "Синево".