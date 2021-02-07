Статистика коронавірусу в Україні на 7 лютого: 3 370 нових випадків зараження

У лікарні потрапили 1869 осіб.

Упродовж минулої доби, 6 лютого, в Україні зафіксовано 3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. В тому числі, захворіли 188 дітей і 96 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1 869 осіб;

померли — 81;

одужали — 2 297;

проведено тестувань — 19 500 (методом ПЛР — 15 690, методом ІФА — 3 810).

За весь час пандемії:

захворіло — 1 244 849 осіб;

одужали — 1 073 046 чоловік;

летальних випадків — 23 597;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та в Києві (197).

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ — 197 нових випадків (130 296 випадків всього);

Вінницька область — 184 (28 347);

Волинська область — 48 (37 456);

Дніпропетровська область — 198 (69 029);

Донецька область — 188 (44 940);

Житомирська область — 137 (45 416);

Закарпатська область — 169 (32 989);

Запорізька область — 86 (67 053);

Івано-Франківська область — 454 (51 218);

Київська область — 176 (70 541);

Кіровоградська область — 6 (14 240);

Луганська область — 33 (14 240);

Львівська область — 202 (72 830);

Миколаївська область — 118 (82 478);

Одеська область — 212 (82 478);

Полтавська область — 37 (43 968);

Рівненська область — 73 (46 603);

Сумська область — 134 (46 458);

Тернопільська область — 117 (38 710);

Харківська область — 164 (79 244);

Херсонська область — 50 (21 008);

Хмельницька область — 97 (44 853);

Черкаська область — 20 (46 442);

Чернівецька область — 185 (46 855);

Чернігівська область — 85 (34 336).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 5 лютого було проведено 25 590 ПЛР-тестування, 19,8% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 5 698 зразків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, зараз в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути надана в "червоній" зоні.

Імунітет від коронавирусной інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, виробленого фахівцями лабораторії "Синево".