Работали на территории трех областей. Нацполиция выявила группу наркодельцов

Участники группы производили и продавали метадон и амфетамин в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

В поле зрения Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попала группа лиц, участники которой занимались производством и поставками наркотиков.

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Организатором группы был 38-летний житель Яготина Киевской области. В 2016 году он вышел по апелляции из СИЗО, где провел шесть лет по подозрению в незаконных операциях с наркотиками. В 2020 году взялся за старое: оптом закупал наркотики и передавал их сообщникам для дальнейшего распространения. Впоследствии он создал две нарколаборатории в Киевской области.

В Яготине на втором этаже частного дома изготавливали метадон. Там были специальное освещение, необходимая для химического процесса печь и другой инвентарь. Работали в лаборатории два человека. Сбытом готовой продукции занимался 34-летний житель Сум. Он получал у организатора большие партии товара, который реализовывал вместе с еще одним сообщником.

Производством амфетамина занимались в городе Березань. Его сбыт доверили 35-летней женщине и ее сожителю, который в ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

После передачи очередной партии метадона для сбыта на сумму 100 000 грн организатора группы и двух его сообщников задержали.

По месту жительства участников группы и расположение лабораторий проведено 16 обысков. Обнаружены и изъяты метадон, амфетамин, марихуана, оборудование для изготовления наркотиков, наркотические средства на стадии изготовления, прекурсоры, шприцы с порошкообразным веществом и жидкостью, пакеты с наркотиками, патроны, элементы оружия, граната Ф-1 и запал к ней, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Организатору и его сообщнику, который отвечал за сбыт наркотиков в Сумской области, вручены подозрение. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 68 100 грн. По данным полиции, чтобы собрать такую ​​сумму, достаточно сбыть 30 граммов метадона.

Следователи полиции готовят подозрения еще шестерым участникам группы.

Напомним, СБУ блокировала деятельность группировки, которая получала миллионную прибыль от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в регионы Украины.

6 декабря прошлого года полицейские остановили на трассе в Днепропетровской области семь легковых автомобилей, в которых, по словам правоохранителей, ехали участники наркогруппировки. В автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые, по информации правоохранителей, "готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области".