Работали на территории трех областей. Нацполиция выявила группу наркодельцов
Участники группы производили и продавали метадон и амфетамин в Киевской, Сумской и Полтавской областях.
В поле зрения Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попала группа лиц, участники которой занимались производством и поставками наркотиков.
Организатором группы был 38-летний житель Яготина Киевской области. В 2016 году он вышел по апелляции из СИЗО, где провел шесть лет по подозрению в незаконных операциях с наркотиками. В 2020 году взялся за старое: оптом закупал наркотики и передавал их сообщникам для дальнейшего распространения. Впоследствии он создал две нарколаборатории в Киевской области.
В Яготине на втором этаже частного дома изготавливали метадон. Там были специальное освещение, необходимая для химического процесса печь и другой инвентарь. Работали в лаборатории два человека. Сбытом готовой продукции занимался 34-летний житель Сум. Он получал у организатора большие партии товара, который реализовывал вместе с еще одним сообщником.
Производством амфетамина занимались в городе Березань. Его сбыт доверили 35-летней женщине и ее сожителю, который в ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
После передачи очередной партии метадона для сбыта на сумму 100 000 грн организатора группы и двух его сообщников задержали.
По месту жительства участников группы и расположение лабораторий проведено 16 обысков. Обнаружены и изъяты метадон, амфетамин, марихуана, оборудование для изготовления наркотиков, наркотические средства на стадии изготовления, прекурсоры, шприцы с порошкообразным веществом и жидкостью, пакеты с наркотиками, патроны, элементы оружия, граната Ф-1 и запал к ней, мобильные телефоны, компьютерная техника.
Организатору и его сообщнику, который отвечал за сбыт наркотиков в Сумской области, вручены подозрение. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 68 100 грн. По данным полиции, чтобы собрать такую сумму, достаточно сбыть 30 граммов метадона.
Следователи полиции готовят подозрения еще шестерым участникам группы.
Напомним, СБУ блокировала деятельность группировки, которая получала миллионную прибыль от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в регионы Украины.
6 декабря прошлого года полицейские остановили на трассе в Днепропетровской области семь легковых автомобилей, в которых, по словам правоохранителей, ехали участники наркогруппировки. В автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые, по информации правоохранителей, "готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области".