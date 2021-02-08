Працювали на території трьох областей. Нацполіція виявила групу наркоділків

Учасники групи виробляли і продавали метадон та амфетамін у Київській, Сумській та Полтавській областях.

У поле зору Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапила група осіб, учасники якої займалися виробництвом і постачаннями наркотиків.

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Організатором групи був 38-річний житель Яготина Київської області. У 2016 році він вийшов за апеляцією із СІЗО, де провів шість років за підозрою в незаконних операціях із наркотиками. У 2020 році взявся за старе: оптом закуповував наркотики і передавав їх спільникам для подальшого поширення. Згодом він створив дві нарколабораторії в Київській області.

В Яготині на другому поверсі приватного будинку виготовляли метадон. Там розташовувалося спеціальне освітлення, необхідна для хімічного процесу піч та інший інвентар. Працювали в лабораторії дві людини. Збутом готової продукції займався 34-річний житель Сум. Він отримував в організатора великі партії товару, які реалізовував разом із ще одним спільником.

Виробництвом амфетаміну займалися в місті Березань. Його збут довірили 35-річній жінці та її співмешканцю, якого раніше вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини.

Після передачі чергової партії метадону для збуту на суму 100 000 грн організатора групи та двох його спільників затримали.

За місцем проживання учасників групи та розташування лабораторій проведено 16 обшуків. Виявлено та вилучено метадон, амфетамін, марихуану, обладнання для виготовлення наркотиків, наркотичні засоби на стадії виготовлення, прекурсори, шприци з порошкоподібною речовиною та рідиною, пакети з наркотиками, патрони, елементи зброї, гранату Ф-1 і запал до неї, мобільні телефони, комп'ютерну техніку.

Організатору та його спільникові, який відповідав за збут наркотиків у Сумській області, вручені підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави розміром 68 100 грн. За даними поліції, щоб зібрати таку суму, досить збути 30 грамів метадону.

Слідчі поліції готують підозри ще шістьом учасникам групи.

Нагадаємо, СБУ блокувала діяльність угруповання, яке отримувало мільйонний прибуток від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин у регіони України.

6 грудня минулого року поліцейські зупинили на трасі в Дніпропетровській області сім легкових автомобілів, в яких, за словами правоохоронців, їхали учасники наркоугруповання. В автомобілях перебували майже 25 чоловіків і жінок, які, за інформацією правоохоронців, "готувалися до скоєння злочину на території одного з міст Дніпропетровської області".