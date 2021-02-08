"Антонов" избавился от российских деталей при производстве деталей планера Ан-178

Все детали самолета производят в Киеве.

Авиазавод "Антонов" освоил все составляющие планера самолетов семейства Ан-148/158/178, начиная от кабины, закачивая хвостовой частью. Об этом сообщает и.о. генерального директора ГП "Антонов" Сергей Бычков в программе "Security talks" на Апострофе.

По словам Сергея Бычкова, планер самолета создается на предприятиях, расположенных в Киеве. Существенную зависимость от российских компаний преодолели. По словам и.о. гендиректора, в самолете примерно 50/50 соотношение украинских и импортных деталей. Теперь хвостовая часть фюзеляжа и оперения, часть кабины и мотогондолы производятся на киевских предприятиях.

Для импортозамещения привлечено 26 украинских предприятий. Также удалось импортозаместить рулевые поверхности, составляющие мотогондолы, капот реверсного прибора, обтекатели реверса и выхлопную систему обтекающих реверса.

[ + – ]

Сергей Бычков уверен, что в мае-июне нынешнего года начнется строительство первого фюзеляжа Ан-178 для Министерства обороны. Ранее, "Антонов" и Минобороны подписали контракт на поставку самолетов. В дальнейшем "Антонов" планирует привлечь Харьковский авиационный завод к строительству серийных самолетов, если их будет заказано достаточное количество.

Ан-178 – средний транспортный самолет, который предназначен для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами. Транспортировке материальных средств, почты и других грузов. Общая грузоподъемность самолета – 18 тонн. Скорость полета – 825 км/ч, высота полета – 12 км, а дальность полета – 5,5 тысячи километров. Стоимость одного самолета составляет от 25 до 40 млн долларов.

Напомним, в Украине планируют разработать программу подготовки инженеров-конструкторов имени Антонова.