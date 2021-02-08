"Антонов" позбувся російських деталей у виробництві деталей планера Ан-178

Усі деталі літака виробляють в Києві.

Авіазавод "Антонов" освоїв усі складники планера літаків сімейства Ан-148/158/178, починаючи від кабіни, закінчуючи хвостовою частиною. Про це повідомляє виконувач обовʼязків генерального директора ДП "Антонов" Сергій Бичков у програмі "Security talks" на Апострофі.

За словами Сергія Бичкова, планер літака створюється на підприємствах, розташованих у Києві. Істотну залежність від російських компаній подолали. За словами виконувача обовʼязків гендиректора, у літаку приблизно 50/50 співвідношення українських та імпортних деталей. Тепер хвостова частина фюзеляжу й оперення, частина кабіни та мотогондоли виробляються на київських підприємствах.

Для імпортозаміщення залучено 26 українських підприємств. Також вдалося імпортозамістити кермові поверхні, складники мотогондоли, капот реверсного приладу, обтікачі реверсу та вихлопну систему обтікачів реверсу.

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Сергій Бичков впевнений, що в травні-червні нинішнього року розпочнеться будівництво першого фюзеляжу Ан-178 для Міністерства оборони. Раніше, "Антонов" і Міноборони підписали контракт на поставку літаків. Надалі "Антонов" планує залучити Харківський авіаційний завод до будівництва серійних літаків, якщо їх буде замовлено достатню кількість.

Ан-178 — середній транспортний літак, який призначений для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів. Загальна вантажопідйомність літака — 18 тонн. Швидкість польоту — 825 км/год, висота польоту — 12 км, а дальність польоту — 5,5 тисяч кілометрів. Вартість одного літака становить від 25 до 40 млн доларів.

Нагадаємо, в Україні планують розробити програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова.