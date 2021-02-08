Германия выделила Украине 13,1 млн евро на борьбу с COVID-19

Деньги пойдут на модернизацию учреждений медпомощи и закупки медоборудования.

Власти Германии решили выделить Украине 13,1 млн евро на борьбу с коронавирусом в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее соглашение было подписано между вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, директором департамента Немецкого государственного банка развития KfW Олафом Цумелка и исполнительным директором Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым.

Отмечается, что деньги пойдут на модернизацию учреждений медпомощи, проведение закупок медоборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения COVID-19.

Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медприборами 12 учреждений первичной и вторичной медицины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей.

Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.

Кроме того, подписаны дополнения, согласно которым 9 млн евро направят на строительство жилья для переселенцев из Донбасса (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в громадах, принимающих внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине кредит размером более 200 млн евро. Кредит выдается на 30 лет, 10 из них льготный период. Процентная ставка 2% годовых. Выделенные средства направят на реализацию различных проектов.

Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 млн долларов для усиления защиты малообеспеченных семей, так как из-за пандемии коронавируса в Украине могут оказаться за чертой бедности около миллиона человек.