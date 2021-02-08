Німеччина виділила Україні 13,1 млн євро на боротьбу з COVID-19

Гроші підуть на модернізацію установ медичної допомоги та закупівлі медобладнання.

Влада Німеччини вирішила виділити Україні 13,1 млн євро на боротьбу з коронавірусом в країні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідна угода була підписана між віце-прем'єр-міністром України Олексієм Резніковим, директором департаменту Німецького державного банку розвитку KfW Олафом Цумелка і виконавчим директором Українського фонду соціальних інвестицій Андрієм Лактіоновим.

Зазначається, що гроші підуть на модернізацію установ медичної допомоги, проведення закупівель медобладнання і обладнання для амбулаторної діагностики та лікування COVID-19.

Кошти спрямують на оновлення інфраструктури та оснащення сучасними медприладами 12 закладів первинної та вторинної медицини у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в контрольованих урядом України районах Донецької та Луганської областей.

Проект буде реалізований Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) протягом трьох років.

Крім того, підписані доповнення, згідно з якими 9 млн євро спрямують на будівництво житла для переселенців з Донбасу (13 об'єктів) та поліпшення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садків) у громадах, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить Україні кредит розміром понад 200 млн євро. Кредит видається на 30 років, 10 з них пільговий період. Відсоткова ставка 2% річних. Виділені кошти спрямують на реалізацію різних проектів.

Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів для посилення захисту малозабезпечених сімей, оскільки через пандемію коронавірусу в Україні можуть опинитися за межею бідності близько мільйона осіб.