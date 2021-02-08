Украина получит от США специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer

Американская сторона поможет Украине в транспортировке вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур.

США предоставят Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Об этом "Суспільному" сообщили в посольстве США в Украине.

По словам временной поверенной в делах США Кристины Квин, американская сторона решила помочь Украине в транспортировке вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур.

"Мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности", – рассказала Кристина Квин.

Она отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину по программе COVAX.

Как известно, вакцину производства Pfizer необходимо хранить при температуре -70° С.

Отметим, в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Как сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцина от коронавируса, произведенная компанией Pfizer, будет использоваться в Украине только после ее регистрации.