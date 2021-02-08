Украина получит от США специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer
Американская сторона поможет Украине в транспортировке вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур.
США предоставят Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса производства Pfizer.
Об этом "Суспільному" сообщили в посольстве США в Украине.
По словам временной поверенной в делах США Кристины Квин, американская сторона решила помочь Украине в транспортировке вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур.
"Мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности", – рассказала Кристина Квин.
Она отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину по программе COVAX.
Как известно, вакцину производства Pfizer необходимо хранить при температуре -70° С.
Отметим, в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
Как сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцина от коронавируса, произведенная компанией Pfizer, будет использоваться в Украине только после ее регистрации.