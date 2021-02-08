Україна отримає від США спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer

Американська сторона допоможе Україні в транспортуванні вакцини Pfizer, яка вимагає дуже низьких температур.

США нададуть Україні спеціальний холодильник для зберігання вакцини від коронавируса виробництва Pfizer.

Про це "Суспільному" повідомили у посольстві США в Україні.

За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, американська сторона вирішила допомогти Україні у транспортуванні вакцини Pfizer, яка вимагає дуже низьких температур.

"Ми допомагаємо з холодильниками і транспортуванням, а також стежимо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце вона залишалася в безпеці", — розповіла Крістіна Квін.

Вона зазначила, що це дозволило Україні опинитися серед перших країн, які отримують вакцину за програмою COVAX.

Як відомо, вакцину виробництва Pfizer необхідно зберігати при температурі -70°С.

Зазначимо, в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Як сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, вакцина від коронавірусу, вироблена компанією Pfizer, використовуватиметься в Україні тільки після її реєстрації.