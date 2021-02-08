Зеленский обсудил с главой Pfizer сроки поставки вакцины от COVID-19

Альберт Бурла пообещал украинскому лидеру сделать все возможное, чтобы вакцина от коронавируса попала в Украину как можно скорее.

Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать все возможное для скорейшей доставки вакцины от коронавируса в Украину. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский и Бурла обсудили вопросы о заключении контракта на поставку в страну вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал главе Pfizer о текущей ситуации с коронавирусом в Украине и о планах по развертыванию вакцинации против COVID-19.

"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одной из наших приоритетных задач", — сказал Зеленский.

Глава правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее, сообщили в Офисе президента.

Издание PavlovskyNews со ссылкой на источники в украинском представительстве Pfizer сообщает, что Зеленский и Бурла разговаривали о деньгах и доставке вакцин в Украину.

Пока точной даты поставки в украинском представительстве Pfizer не знают, но уточняют, что речь идет о нескольких миллионах доз вакцин.

"Вообще редкость когда наш СЕО Альберт Бурла общается напрямую с президентом страны", — сообщили в представительстве.

Отметим, в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Как сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцина от коронавируса, произведенная компанией Pfizer, будет использоваться в Украине только после ее регистрации.