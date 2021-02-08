Зеленський обговорив з головою Pfizer терміни постачання вакцини від COVID-19

Альберт Бурла пообіцяв українському лідеру зробити все можливе, щоб вакцина від коронавірусу потрапила в Україну якомога швидше.

Голова фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському зробити все можливе для якнайшвидшої доставки вакцини від коронавірусу в Україні. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський і Бурла обговорили питання про укладення контракту на постачання в країну вакцини Pfizer/BioNTech в найкоротші терміни.

"Спасибі, що зробили все можливе, щоб прискорити постачання вакцини Pfizer в Україну. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини", — заявив Зеленський.

Крім того, президент розповів голові Pfizer про поточну ситуацію з коронавірусом в Україні і про плани з розгортання вакцинації проти COVID-19.

"Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованої вакциною є одним з наших пріоритетних завдань", — сказав Зеленський.

Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше, повідомили в Офісі президента.

Видання PavlovskyNews з посиланням на джерела в українському представництві Pfizer повідомляє, що Зеленський і Бурла розмовляли про гроші і доставку вакцин в Україну.

Поки точної дати постачання в українському представництві Pfizer не знають, але уточнюють, що мова йде про кілька мільйонів доз вакцин.

"Взагалі рідкість коли наш СЕО Альберт Бурла спілкується безпосередньо з президентом країни", — повідомили в представництві.

Відзначимо, в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Як сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, вакцина від коронавірусу, вироблена компанією Pfizer, використовуватиметься в Україні тільки після її реєстрації.