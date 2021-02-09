Самолеты, ракеты и БТРы. Стали известны планы поставок вооружения в ВСУ в 2021

По плану ожидается поставка вооружения общей суммой более 10 млрд гривен.

Министр обороны Андрей Таран сообщает, что Минобороны благодаря оборонному заказу в этом году получит вооружения на 10 млрд гривен. Среди них танки, ракетно-артиллерийские системы, разведывательные устройства и другие виды вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В Вооруженные силы поставят:

10 млн штук боеприпасов

3300 ракетно-артиллерийских систем

2700 приборов разведки и наблюдения

более 320 автомобилей

более 60 БТР и бронемашин

40 беспилотных комплексов

6 самолетов (скорее всего, речь идет о восстановлении и ремонте существующих образцов)

Отмечается, что по всем этим заказам подписаны договора и контракты.

В Минобороны ведут активную работу над адаптацией работы под требования закона "Об оборонных закупках". Он позволит внедрить конкурентные и прозрачные процедуры закупок для оборонного заказа.

Благодаря оборонному заказу, работой обеспечены ГККБ "Луч", ХКБМ имени Морозова, ГП "Искра" и ряд других. При этом некоторые образцы военной техники производятся в течение всего года, что также позитивно для предприятий.

Напомним, украинский дрон-камикадзе "Пилум" недавно успешно прошел испытания.

Ранее Минобороны подписало контракт о закупке иностранных военных корветов класса "Ада".