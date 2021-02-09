Самолеты, ракеты и БТРы. Стали известны планы поставок вооружения в ВСУ в 2021
По плану ожидается поставка вооружения общей суммой более 10 млрд гривен.
Министр обороны Андрей Таран сообщает, что Минобороны благодаря оборонному заказу в этом году получит вооружения на 10 млрд гривен. Среди них танки, ракетно-артиллерийские системы, разведывательные устройства и другие виды вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В Вооруженные силы поставят:
- 10 млн штук боеприпасов
- 3300 ракетно-артиллерийских систем
- 2700 приборов разведки и наблюдения
- более 320 автомобилей
- более 60 БТР и бронемашин
- 40 беспилотных комплексов
- 6 самолетов (скорее всего, речь идет о восстановлении и ремонте существующих образцов)
Отмечается, что по всем этим заказам подписаны договора и контракты.
В Минобороны ведут активную работу над адаптацией работы под требования закона "Об оборонных закупках". Он позволит внедрить конкурентные и прозрачные процедуры закупок для оборонного заказа.
Благодаря оборонному заказу, работой обеспечены ГККБ "Луч", ХКБМ имени Морозова, ГП "Искра" и ряд других. При этом некоторые образцы военной техники производятся в течение всего года, что также позитивно для предприятий.
Напомним, украинский дрон-камикадзе "Пилум" недавно успешно прошел испытания.
Ранее Минобороны подписало контракт о закупке иностранных военных корветов класса "Ада".