Літаки, ракети і БТРи. Стали відомі плани постачань озброєння у ЗСУ у 2021

За планом очікується постачання озброєння на суму понад 10 млрд гривень.

Міністр оборони Андрій Таран повідомляє, що Міноборони завдяки оборонним замовленням у цьому році отримає озброєння на 10 млрд гривень. Серед них танки, ракетно-артилерійські системи, розвідувальні пристрої та інші види озброєння. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У Збройні сили поставлять:

10 млн штук боєприпасів

3300 ракетно-артилерійських систем

2700 приладів розвідки і спостереження

більше 320 автомобілів

більше 60 БТР і бронемашин

40 безпілотних комплексів

6 літаків (швидше за все, мова йде про відновлення та ремонт існуючих зразків)

Зазначається, що за всіма цими замовленнями підписані договори і контракти.

У Міноборони ведуть активну роботу над адаптацією роботи під вимоги закону "Про оборонні закупівлі". Він дозволить впровадити конкурентні та прозорі процедури закупівель для оборонного замовлення.

Завдяки оборонним замовленням, роботою забезпечені ДККБ "Луч", ХКБМ імені Морозова, ДП "Іскра" і ряд інших. При цьому деякі зразки військової техніки проводяться протягом всього року, що також позитивно для підприємств.

Нагадаємо, український дрон-камікадзе "пілум" нещодавно успішно пройшов випробування.

Раніше Міноборони підписало контракт про закупівлю іноземних військових корветів класу "Ада".