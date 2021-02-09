Кулеба о продвижении "русского мира": Не смогли танками, не смогут и мягкой силой

Глава МИД заявил, что украинцы на всех языках защищают свое право на многообразие и свободу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о бесперспективности попыток продвижения идей "русского мира" в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

Комментируя заявление Кремля, что Россия официально считает Украину частью "русского мира", глава МИД отметил, что эти идеи Украине не удастся навязать ни силовым путем, ни мягкой силой.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", – написал Кулеба.

Глава МИД также заявил, что украинцы на всех языках защищают свое право на многообразие и свободу.

"Русский мир" – это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", – написал Кулеба.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является частью русского мира и Москва не приветствует линию Киева на отрицание этой общности. По его словам, в связи с тем, что в Украине живет много русских и русскоговорящих людей, "отрицать культурную и историческую общность наших народов – дело бессмысленное".

Ранее пресс-секретарь президента РФ говорил о том, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.