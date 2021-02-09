В оккупированной Алуште воду будут давать по часам

Подача воды с будет происходить с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

"Глава" горадминистрации оккупированной Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе будет введен график подачи воды по пять часов утром и вечером. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Суточный приток в среднем 20 тысяч кубометров, расход также 20 тысяч кубометров. Запас воды не растет. Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город. 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00", — написала Огнева.

По ее словам, в Изобильненском водохранилище, которое находится около Алушты, сейчас 2,8 миллиона кубических метров воды, а полный объем — около 12,7 миллиона кубометров.

Напомним, что до 2014 года, до российской оккупации, значительная часть необходимой Крыму воды поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Так обеспечивалось 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2017 году ее подача по каналу прекратилась.

Крым пользовался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В 2020 году году из-за засухи и обмеления водохранилищ власти ограничивали подачу воды сначала в Симферополе и прилегающих населенных пунктах, а потом и в ряде других городов.

В октябре прошлого года правительство РФ выделило 5 млрд рублей на решение этой проблемы. Позднее президент Владимир Путин заявил, что власти не будут экономить на проекте обводнения полуострова.

Также в Крыму высказывались предложения опреснять морскую воду, как в Израиле.

Водохранилища в Крыму не наполнятся в 2021 году, даже если зимой и весной будут обильные осадки, считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Выпадающие в Крыму осадки не формируют стоков, они главным образом увлажняют территорию и пополняют запасы влаги в почве, пояснил он.