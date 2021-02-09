В окупованій Алушті воду даватимуть по годинах

Подача води відбуватиметься з 05:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00.

"Голова" міськадміністрації окупованої Алушти Галина Огнєва повідомила, що в місті буде введено графік подачі води по п'ять годин вранці та ввечері. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Добовий приплив у середньому 20 тисяч кубометрів, витрата також 20 тисяч кубометрів. Запас води не росте. Активне джерело Джур-Джур, частина води з нього береться на місто. 17, 18 19 лютого тестове введення графіку: подача води з 05.00 до 10.00 і з 17.00 до 22.00", — написала Огнєва.

За її словами, в Ізобільницьке водосховище, яке розташоване поблизу Алушти, зараз 2,8 мільйони кубічних метрів води, а повний обсяг — близько 12,7 мільйонів кубометрів.

Нагадаємо, що до 2014 року, до російської окупації, значна частина необхідної Криму води надходила з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Так забезпечувалося 85% потреб сільського господарства території прісною водою. У 2017 році її подача по каналу припинилася.

Крим користувався водою з підземних джерел і водоймищ природного наповнення. У 2020 році році через посуху і обміління водоймищ влада обмежувала подачу води спочатку в Сімферополі і прилеглих населених пунктах, а потім і в ряді інших міст.

У жовтні минулого року уряд РФ виділив 5 млрд рублів на вирішення цієї проблеми. Пізніше президент Володимир Путін заявив, що влада не буде економити на проекті обводнення півострова.

Також у Криму висловлювалися пропозиції опріснювати морську воду, як в Ізраїлі.

Водосховища в Криму не наповняться у 2021 році, навіть якщо взимку і навесні будуть рясні опади, вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк. Опалі в Криму опади не формують стоків, вони головним чином зволожують територію і поповнюють запаси вологи в грунті, пояснив він.