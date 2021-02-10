Резников назвал "медицинским геноцидом" ситуацию с коронавирусом в ОРДЛО

По словам министра, жители не могут получить медицинскую помощь, нет лекарств и врачей, а тестируют только тех, у кого ярко выраженные симптомы.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в ОРДЛО высокая летальность от COVID-19. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Укринформ.

По его словам, жители не могут получить медицинскую помощь, нет лекарств и врачей.

"Люди просто не имеют возможности получить элементарную помощь, нет лекарств, нет врачей, а с другой стороны — уровень тестирования у них очень низкий, тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы. Подчеркиваю, и на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом, это настоящий захват заложников, без преувеличения", — сообщил Резников.

По его словам, согласно статистике оккупантов, в Донецке летальность от коронавируса — 8,6%. Это в 4,5 раза выше, чем в среднем по Украине. В ноябре и декабре летальность составила 11%. То есть, каждый девятый, по словам Резникова, умирал от коронавируса. В ОРЛО уровень летальности от коронавируса составляет 8,7%.

По словам министра, оккупационная власть скрывает факты заболевания в рядах боевиков.

Министр напомнил, что украинская сторона отправляет в ОРДЛО гуманитарную помощь постоянно и просит и международные организации о помощи.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина обратится в международные суды с требованием дать правовую квалификацию вакцинации жителей ОРДЛО российским препаратом "Спутник V".

На днях, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о новом виде нарушения прав человека на аннексированном Россией полуострове: крымчан заставляют принудительно вакцинироваться от коронавируса.