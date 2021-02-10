Украине компенсируют $30 млн кредита от Всемирного банка, если Киев вакцинирует 10 млн граждан

Условия предоставления кредита напрямую привязаны к уровню будущей вакцинации населения страны от коронавируса.

Всемирный банк ("The World Bank") намерен предоставить Украине кредит на борьбу с распространением коронавируса на общую сумму в 90 миллионов долларов, из которых готов компенсировать треть, правда только после вакцинации 10-ти миллионов украинцев.

Как сообщает Министерство финансов Украины, такую информацию озвучили представители банка на совместном совещании с Минфином и Минздравом Украины.

"Минфин, Минздрав и Всемирный банк нарабатывают вопрос возможной реализации проекта "Экстренное реагирование на вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 и вакцинация на Украине", согласно которому сумма займа для Украины составит $90 млн", – проинформировало министерство. Предоставляемые Банком деньги должны пополнить общий фонд госбюджета Украины.

При этом, условия предоставления кредита привязаны к уровню будущей вакцинации населения страны от коронавируса: "При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме $30 млн".

"Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направления должно быть обоснованным и рациональным", – отметил по итогам совещания заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Замглавы Минфина подчеркнул, что выполнение этого требования необходимо для предоставления стране последующих кредитов: "Мы должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине".

По результатам совещания решено в дальнейшем продолжать коммуникацию по реализации этого проекта и осуществления всех процедур, связанных с вакцинацией в Украине.

Напомним, Украина планирует начать вакцинацию граждан с середины февраля, то есть уже на следующей неделе: по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Киев получил подтверждение о поставке 22 миллионов доз вакцин от разных производителей.

В частности, в течение первого полугодия 2021 года стране должны поставить 117 тысяч доз американской вакцины "Pfizer", и от 2,2 до 3,7 млн доз британско-шведской вакцины "AstraZeneca". Отметим также, что в феврале Украина ожидала 1,9 млн доз китайской вакцины "Sinovac", однако во вторник, 9 февраля стало известно, что поставки препарата могут быть отложены на апрель.