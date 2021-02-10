Україні компенсують $30 млн кредиту від Світового банку, якщо Київ вакцинує 10 млн громадян

Умови надання кредиту безпосередньо прив'язані до рівня майбутньої вакцинації населення країни від коронавірусу.

Всесвітній банк ("The World Bank") має намір надати Україні кредит на боротьбу з поширенням коронавірусу на загальну суму 90 мільйонів доларів, з яких готовий компенсувати третину, щоправда тільки після вакцинації 10-ти мільйонів українців.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, таку інформацію озвучили представники банку на спільній нараді з Мінфіном і Міністерством охорони здоровʼя України.

"Мінфін, МОЗ та Світовий банк напрацьовують питання можливої реалізації проекту "Екстрене реагування на захворювання COVID-19, яке викликається коронавірусом, і вакцинація в Україні", згідно з яким сума позики для України складе $90 млн", — поінформувало міністерство. Надані Банком гроші повинні поповнити загальний фонд держбюджету України.

При цьому, умови надання кредиту привʼязані до рівня майбутньої вакцинації населення країни від коронавірусу: "За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, що належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі $30 млн".

"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку щодо реалізації спільного з Міністерством охорони здоровʼя проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні". Однак варто розуміти, що це кредитні кошти, тому їх спрямування повинне бути обґрунтованим і раціональним", — зазначив за підсумками наради заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Заступник голови Мінфіну підкреслив, що виконання цієї вимоги необхідно для надання країні наступних кредитів: "Ми повинні максимально виконати всі зобовʼязання, щоб поліпшити інвестиційний мікроклімат в Україні".

За результатами наради вирішено у подальшому продовжувати комунікацію з реалізації цього проекту і здійснення всіх процедур, повʼязаних з вакцинацією в Україні.

Нагадаємо, Україна планує почати вакцинацію громадян з середини лютого, тобто вже на наступному тижні: за словами міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Київ отримав підтвердження про постачання 22 мільйонів доз вакцин від різних виробників.

Зокрема, протягом першого півріччя 2021 року країні повинні поставити 117 тисяч доз американської вакцини "Pfizer", і від 2,2 до 3,7 млн доз британсько-шведської вакцини "AstraZeneca". Зазначимо також, що в лютому Україна очікувала 1,9 млн доз китайської вакцини "Sinovac", однак у вівторок, 9 лютого стало відомо, що постачання препарату можуть бути відкладені на квітень.