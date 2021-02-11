Twitter продолжает верифицировать аккаунты оккупантов в Крыму. На этот раз "управления МВД РФ"

Верифицированную "галочку" получили уже три аккаунта оккупантов в Крыму, а ответа на письмо МИД Украины так и не поступило.

Известная социальная сеть продолжает давать официальный статус оккупационным властям на территории оккупированного Крыма. Об этом стало известно на страницах "МВД Крыма" и "Управления МВД России по г. Севастополю".

Сегодня, 11 февраля администрация Twitter верифицировала страницу двух оккупантских учреждений. По правилам сервиса, галочку может получить учетная запись, которая занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей.

Аккаунт "МВД Крыма" был зарегистрирован еще в декабре 2011 года, за несколько лет до оккупации. Возможно, это была страница, которую вела украинская пресс-служба до оккупации полуострова. А аккаунт "Управления МВД России по г. Севастополю" был зарегистрирован в июне 2014 года, когда аннексия Крыма уже произошла.

На момент написания новости, официальной реакции от Министерста иностранных дел или других официальных лиц нет.

Напомним, 8 февраля Твиттер дал верификацию аккаунту "МИД РФ" в оккупированном Крыму. После этого Украина обратилась с официальным письмом в компанию, чтобы те убрали галочки со страниц оккупантских властей, так как это нарушает резолюции ООН и законы Украины.