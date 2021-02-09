МИД Украины обратился к Twitter из-за верификации МИД России в оккупированном Крыму

Аккаунт "МИД РФ в Крыму" создан еще в 2015 году, но получил верификацию совсем недавно.

Министерство иностранных дел вместе с посольством Украины в США и в Сан-Франциско работают вместе для того, чтобы страничка посольства России в Симферополе утратила верифицированный статус. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США.

Посол Украины в США Владимир Ельченко отправил официальное обращение к руководству Twitter, чтобы те убрали верификацию.

"Публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно не могут обозначаться как официальные или легитимные", — сообщается в публикации.

Ранее о недопустимости таких действий со стороны социальной сети заявила Эмине Джапарова. По ее словам, это противоречит официальной позиции США и большинства стран-членов ООН. Аннексия Крыма была незаконной, поэтому МИД Украины работает над тем, чтобы не было легитимации незаконных действий России.

Напомним, 7 февраля официальный аккаунт Представительства МИД России в Симферополе получил статус верифицированного Твиттер-аккаунта. Такой статус аккаунт может получить, если он занимает важную позицию категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей.

Ранее сообщалось, что на интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализниці", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".

Позже компания-перевозчик "Укрзализныця" призвала авторов некоммерческого веб-проекта по созданию подробной бесплатной карты мира "OpenStreetMap" внести в свои карты коррективы.