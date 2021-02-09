МЗС України звернулося до Twitter через верифікацію МЗС Росії в окупованому Криму

Акаунт "МЗС РФ у Криму" створений ще у 2015 році, але отримав верифікацію зовсім нещодавно.

Міністерство закордонних справ разом з посольством України в США і в Сан-Франциско працюють разом для того, щоб сторінка посольства Росії в Сімферополі втратила верифікований статус. Про це повідомляється на сторінці посольства України в США.

Посол України в США Володимир Єльченко відправив офіційне звернення до керівництва Twitter, щоб ті прибрали верифікацію.

"Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні або легітимні", — повідомляється в публікації.

Раніше про неприпустимість таких дій з боку соціальної мережі заявила Еміне Джапарова. За її словами, це суперечить офіційній позиції США і більшості країн-членів ООН. Анексія Криму була незаконною, тому МЗС України працює над тим, щоб не було легітимації незаконних дій Росії.

Нагадаємо: 7 лютого офіційний акаунт Представництва МЗС Росії в Сімферополі отримав статус верифікованого твітер-акаунту. Такий статус акаунт може отримати, якщо він займає важливу позицію категорії урядових, новинних, розважальних або інших спеціалізованих облікових записів.

Раніше повідомлялося, що на інтерактивній карті, яку використовує сайт Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Автономної Республіки Крим позначена як "Південний федеральний округ Росії".

Пізніше компанія-перевізник "Укрзалізниця" закликала авторів некомерційного веб-проекту зі створення докладної безкоштовної карти світу "OpenStreetMap" внести у свої карти корективи.