Twitter продовжує верифікувати акаунти окупантів у Криму. На цей раз "управління МВС РФ"

Верифіковану "галочку" отримали вже три акаунти окупантів у Криму, а відповідь на лист МЗС України так і не надійшла.

Відома соціальна мережа продовжує давати офіційний статус окупаційній владі на території окупованого Криму. Про це стало відомо на сторінках "МВС Криму" і "Управління МВС Росії по м Севастополю".

Сьогодні, 11 лютого адміністрація Twitter верифікувала сторінку двох окупантських установ. За правилами сервісу, галочку може отримати обліковий запис, який займає важливу позицію в категорії урядових, новинних, розважальних або інших спеціалізованих облікових записів.

Акаунт "МВС Криму" був зареєстрований ще в грудні 2011 року, за кілька років до окупації. Можливо, це була сторінка, яку вела українська прес-служба до окупації півострова. А акаунт "Управління МВС Росії по м Севастополю" був зареєстрований у червні 2014 року, коли анексія Криму вже відбулася.

На момент написання новини офіційної реакції від Міністерства закордонних справ або інших офіційних осіб немає.

Нагадаємо: 8 лютого Твітер дав верифікацію акаунту "МЗС РФ" в окупованому Криму. Після цього Україна звернулася з офіційним листом до компанії, щоб ті прибрали галочки зі сторінок окупантської влади, оскільки це порушує резолюції ООН і закони України.