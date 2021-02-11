В Кривом Роге суд отобрал у матери 15-летнюю девочку-подростка, которая весила 9 кг (фото)

В квартире, где жила девочка, царила полная антисанитария. Мать не ухаживала за ребенком и игнорировала требования социальных служб.

В четверг, 11 февраля, Игнулецкий районный суд Кривого Рога принял решение отобрать 15-летнюю девочку с инвалидностью, которая весит не более 9 кг, у матери. Она недобросовестно выполняла свои родительские обязательства. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

В материале говорится, что на заседании женщина согласилась с тем, что ее дочь, страдающая синдромом Дауна и детским церебральным параличом в тяжелой форме, живет в ненадлежащих условиях. Она признала, что будет лучше, если ребенка заберут из семьи и направят на реабилитацию.

Внутри квартиры, где жил ребенок, полная антисанитария. Необходимые продукты питания часто отсутствовали, а газ и электроснабжение были отключены из-за задолженности. При этом сама девочка лежала на голой кровати без постельного белья.

Мать неоднократно уклонялась от родительских обязанностей, не работала, не ухаживала и не воспитывала свою родную дочь.

Сотрудники социальных служб предпринимали попытки помочь семье – в частности, хотели направить ребенка в специализированный интернат и госпитализировать. Но мать от помощи отказывалась.

Фото: Первый городской

В итоге 26 января Служба по делам детей Ингулецкого района решила немедленно изъять ребёнка из семьи, а 27 января девочку направили в детское отделение горбольницы №8.

Согласно решению суда, девочку заберут из семьи, но лишать мать родительских прав не станут. Ребенок отправится в реабилитационный центр, а мать должна выплачивать алименты в размере 1/4 части от ее доходов (не меньше 50% от прожиточного минимума). По состоянию на сейчас женщина безработная, потому пока неясно, сможет ли она выплачивать деньги.

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