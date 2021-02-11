У Кривому Розі суд відібрав у матері 15-річну дівчинку-підлітка, яка важила 9 кг (фото)

У квартирі, де жила дівчинка, панувала повна антисанітарія. Мати не доглядала за дитиною та ігнорувала вимоги соціальних служб.

У четвер, 11 лютого, Інгулецький районний суд Кривого Рогу прийняв рішення відібрати 15-річну дівчинку з інвалідністю, яка важить не більше 9 кг, у матері. Вона недобросовісно виконувала свої батьківські зобов'язання. Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський".

У матеріалі йдеться, що на засіданні жінка погодилася з тим, що її дочка, яка страждає синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем у важкій формі, живе в неналежних умовах. Вона визнала, що буде краще, якщо дитину заберуть із сім'ї і направлять на реабілітацію.

Усередині квартири, де жила дитина, повна антисанітарія. Необхідні продукти харчування часто були відсутні, а газ і електропостачання були відключені через заборгованість. При цьому сама дівчинка лежала на голому ліжку без постільної білизни.

Мати неодноразово ухилялася від батьківських обов'язків, не працювала, не доглядала і не виховувала свою рідну дочку.

Співробітники соціальних служб робили спроби допомогти родині — зокрема, хотіли направити дитину в спеціалізований інтернат і госпіталізувати. Але мати від допомоги відмовлялася.

Фото: Перший міський

У результаті 26 січня Служба у справах дітей Інгулецького району вирішила негайно вилучити дитину із сім'ї, а 27 січня дівчинку направили в дитяче відділення міськлікарні №8.

Згідно з рішенням суду, дівчинку заберуть із сім'ї, але позбавляти матір батьківських прав не стануть. Дитина відправиться у реабілітаційний центр, а мати повинна виплачувати аліменти в розмірі 1/4 частини від її доходів (не менш 50% від прожиткового мінімуму). Наразі жінка безробітна, тому поки незрозуміло, чи зможе вона виплачувати гроші.

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