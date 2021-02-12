Несмотря на снегопады в Киеве, Кличко ушел в однодневный отпуск

По информации некоторых СМИ, киевский мэр проведет выходные в Турции.

Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на сложные погодные условия в столице, ушел в отпуск.

Соответствующее распоряжение №55 от 11 февраля обнародовано на Официальном портале Киева.

Киевский городской голова взял отдых на один день – пятницу, 12 февраля. Исполнять его обязанности будет его заместитель – Валентин Мондриевский.

"Отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на один календарный день 12 февраля 2021 года", – говорится в тексте документа.

Как передает издание Страна, по информации некоторых СМИ, Кличко намерен провести выходные в Турции.

Отметим, на этой неделе коммунальные службы столицы боролись со снегопадом. Виталий Кличко заявлял, что на уборку снега была привлечена вся спецтехника, которая есть в Киеве — около 60 бригад. Он также распорядился продолжать расчищать дороги ночью.

Столичный градоначальник также обращался к водителям: "Если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, оставляйте авто дома, пользуйтесь общественным транспортом, это облегчит работу коммунальных служб".