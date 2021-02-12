Незважаючи на снігопади в Києві, Кличко пішов в одноденну відпустку

За інформацією деяких ЗМІ, київський мер проведе вихідні в Туреччині.

Мер Києва Віталій Кличко, незважаючи на складні погодні умови в столиці, пішов у відпустку.

Відповідне розпорядження №55 від 11 лютого оприлюднено на Офіційному порталі Києва.

Київський міський голова взяв відпочинок на один день — п'ятницю, 12 лютого. Виконувати обов'язки буде його заступник — Валентин Мондрієвський.

"Йду в щорічну основну відпустку терміном на один календарний день 12 лютого 2021 року", — йдеться в тексті документа.

Як передає видання Країна, за інформацією деяких ЗМІ, Кличко має намір провести вихідні в Туреччині.

Зазначимо, що на цьому тижні комунальні служби столиці боролися зі снігопадом. Віталій Кличко заявляв, що на прибирання снігу було залучено усю спецтехніку, яка є в Києві — близько 60 бригад. Він також розпорядився продовжувати розчищати дороги вночі.

Столичний градоначальник також звертався до водіїв: "Якщо є можливість скористатися громадським транспортом, залишайте авто вдома, користуйтеся громадським транспортом, це полегшить роботу комунальних служб".