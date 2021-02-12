Киев в готовности противостоять снегопаду, – КГГА (фото)

На въездах в столицу дежурит тяжелая техника на случай, если фуры или другой габаритный транспорт застрянут в снегу.

В течение всего дня 12 февраля в Киеве ожидается усиление снегопада, сильный ветер и гололедица. На улицы столицы выехали большие и малые колонны спецмашин. Малогабаритная техника и бригады ручной уборки чистят тротуары.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На ночь прогнозируют усиление осадков. Мощный снег возможен также в течение пятницы. Завершится снегопад вечером субботы. 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значений снег", – говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что город очищают от снега 471 единица спецтехники "Киевавтодор". Также в ведомстве подчеркнули, что будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега.

Как передал Telegram-канал PavlovskyNEWS, на въездах в столицу дежурит тяжелая техника на случай, если фуры или другой габаритный транспорт застрянет в снегу.

"При этом, как заметил наш журналист, дороги на въезде в столицу расчищены. Пробок в городе нет", – сообщает Telegram-канал.

Отметим, из-за сильных снегопадов в Киеве появились люди, которые могут за финансовое вознаграждение "спасти автомобиль из снежного плена". Свои предложения предприимчивые граждане размещают в социальных сетях.

Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля. В столице на два дня закрыли школы и детсады. Киевские чиновники считают, что такое решение максимально разгрузит транспортные пути и позволит дорожникам беспрепятственно убирать снег.