В Киеве на фоне непогоды стали предлагать услуги по вызволению авто из сугробов

Вытащить застрявший автомобиль в центральных районах столицы можно за полторы тысячи гривен. За еще большую плату "спасатели" готовы отправиться за город.

Из-за сильных снегопадов в Киеве появились люди, которые могут за финансовое вознаграждение "спасти автомобиль из снежного плена". Свои предложения предприимчивые граждане размещают в социальных сетях.

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Фокус дозвонился мужчине, который представился Дмитрием. Он предлагал свои услуги в Facebook. Говорит, что спасти застрявший в сугробе легковой автомобиль в одном из центральных районов Киева, например, на улице Богдана Хмельницкого, можно за 1,5 тысячи гривен. Однако это не фиксированная цена – она может меняться, в зависимости от размера автомобиля, который необходимо вызволить, и его местонахождения.

"Если застрянет легковой автомобиль, мы приезжаем с джипом и вытягиваем его. Если автомобиль побольше или проблема очень серьезная – у нас есть экскаватор", – отметил он.

Дмитрий заявил, что готов рассмотреть возможность освобождения автомобиля из снега и за пределами Киева.

Ранее стало известно, что для эвакуации застрявших из-за снегопада в Киеве грузовиков задействовали бронетехнику.

Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.

Также в столице на два дня закрыли школы и детсады. Киевские чиновники считают, что такое решение максимально разгрузит транспортные пути и позволит дорожникам беспрепятственно убирать снег.

"Последние два дня техника и коммунальщики работают на грани возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни – неутешительный. Мы приняли оперативное решение, которое даст возможность максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковку вдоль дорог, чтобы дорожники могли без препятствий убирать снег", – отметил и. о. первого заместителя глава горгосадминистрации Валентин Мондриевский.