У Києві на фоні негоди стали пропонувати послуги з визволення авто із заметів

Витягнути застряглий автомобіль у центральних районах столиці можна за півтори тисячі гривень. За ще більшу плату "рятувальники" готові відправитися за місто.

Через сильні снігопади в Києві з'явилися люди, які можуть за фінансову винагороду "врятувати автомобіль зі снігового полону". Свої пропозиції підприємливі громадяни розміщують у соціальних мережах.

Фото: Скриншот

Фокус зателефонував чоловікові, який представився Дмитром. Він пропонував свої послуги у Facebook. Каже, що врятувати застряглий у заметі легковий автомобіль в одному з центральних районів Києва, наприклад, на вулиці Богдана Хмельницького, можна за 1,5 тисячі гривень. Однак це не фіксована ціна — вона може змінюватися залежно від розміру автомобіля, який необхідно визволити, і його місцезнаходження.

"Якщо застрягне легковий автомобіль, ми приїжджаємо з джипом і витягуємо його. Якщо автомобіль побільше або проблема дуже серйозна — у нас є екскаватор", — зазначив він.

Дмитро заявив, що готовий розглянути можливість звільнення автомобіля зі снігу і за межами Києва.

Раніше стало відомо, що для евакуації застряглих через снігопад у Києві вантажівок залучили бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять у заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух у шести областях.

Також у столиці на два дні закрили школи і дитсадки. Київські чиновники вважають, що таке рішення максимально розвантажить транспортні шляхи і дозволить дорожникам безперешкодно прибирати сніг.

"Останні два дні техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні — невтішний. Ми прийняли оперативне рішення, яке дасть можливість максимально розвантажити транспортні шляхи і мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг", — зазначив в. о. першого заступника голови міськдержадміністрації Валентин Мондрієвський.