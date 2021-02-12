Київ у готовності протистояти снігопаду, — КМДА (фото)

На в'їздах до столиці чергує важка техніка на випадок, якщо фури або інший габаритний транспорт застрягнуть у снігу.

Протягом усього дня 12 лютого в Києві очікується посилення снігопаду, сильний вітер і ожеледиця. На вулиці столиці виїхали великі і малі колони спецмашин. Малогабаритна техніка і бригади ручного прибирання чистять тротуари.

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"На ніч прогнозують посилення опадів. Потужний сніг можливий також протягом п'ятниці. Завершиться снігопад ввечері суботи. 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі значний сніг", — йдеться в повідомленні.

У КМДА повідомили, що місто очищають від снігу 471 одиниця спецтехніки "Київавтодору". Також у відомстві підкреслили, що будуть евакуювати автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу.

Як передав Telegram-канал PavlovskyNEWS, на в'їздах до столиці чергує важка техніка на випадок, якщо фури або інший габаритний транспорт застрягне в снігу.

"При цьому, як зауважив наш журналіст, дороги на в'їзді в столицю розчищені. Заторів у місті немає", — повідомляє Telegram-канал.

Зазначимо, що через сильні снігопади в Києві з'явилися люди, які можуть за фінансову винагороду "врятувати автомобіль зі снігового полону". Свої пропозиції підприємливі громадяни розміщують у соціальних мережах.

Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого. У столиці на два дні закрили школи і дитсадки. Київські чиновники вважають, що таке рішення максимально розвантажить транспортні шляхи і дозволить дорожникам безперешкодно прибирати сніг.