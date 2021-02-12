Более ста пассажиров застряли на вокзале Киева из-за непогоды

Из-за сильного снегопада поезда Львов — Бахмут и Солотвино — Киев опаздывают на 6 часов.

Поезда №14 Солотвино — Киев и №142 Львов — Бахмут задерживаются на шесть и пять часов из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Перевозчик сообщил, что 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда.

Для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, будет организована пересадка на вечерний поезд Интерсити+.

Также утром 12 февраля задержалась на 26 минут отправка из Львова поезда №45 Ужгород — Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр — Трускавец.

"Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, который идет не по графику", — заявили в УЗ.

Согласно сообщению, в целом за сутки боролись со снегом на железной дороге более 6,6 тысяч работников.

Напомним, украинцев предупредили о дальнейшем ухудшении погодных условий по всей территории страны. В частности, в Киеве сильные снегопады ожидают и 12-13 февраля.