Понад сто пасажирів застрягли на вокзалі Києва через негоду

Через сильний снігопад потяги Львів — Бахмут і Солотвино — Київ спізнюються на 6 годин.

Потяги №14 Солотвино — Київ і №142 Львів — Бахмут затримуються на шість і п'ять годин через погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Перевізник повідомив, що 119 пасажирів, які очікують поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщені в залі очікування підвищеної комфортності до прибуття поїзда.

Для пасажирів потяга №14, які будуть продовжувати поїздку в напрямку Дніпра і Запоріжжя, буде організована пересадка на вечірній поїзд Інтерсіті +.

Також зранку 12 лютого затрималося на 26 хвилин відправлення зі Львова потяга №45 Ужгород — Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів потяга Дніпро — Трускавець.

"Інші поїзди Укрзалізниці слідують за розкладом, незважаючи на складні погодні умови. За необхідності для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки і створені комфортні умови очікування рейсу, який йде не за графіком", — заявили в УЗ.

Згідно з повідомленням, у цілому за добу боролися зі снігом на залізниці понад 6,6 тисяч працівників.

Нагадаємо: українців попередили про подальше погіршення погодних умов по всій території країни. Зокрема, у Києві сильні снігопади очікують і 12-13 лютого.