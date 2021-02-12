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Посещала Крым: танцовщице из России во второй раз запретили въезд в Украину (видео)

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Крым, запрет, въезд, танцовщица, Госпогранслужба, Елена Рамазанова
Фото: с сайта УП | Елена Рамазанова

Россиянка уже имела один запрет, срок которого истек в 2020 году.

Госпогранслужба Украины на три года запретила въезд в страну российской танцовщице, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в пятницу, 12 февраля, в аэропорту "Борисполь" пограничники выявили нарушительницу с российским паспортом.

Выяснилось, что россиянка 1967 года рождения незаконно ездила в оккупированый Крым по роду своей деятельности. На полуострове она работала танцовщицей и хореографом. В частности, она летала в Симферополь из Москвы летом 2018 года. В Крыму участвовала в танцевальном гала-концерте.

Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину сроком 3 года.

Как рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", россиянка уже имела один запрет, срок которого истек в 2020 году.

"Это уже вторая санкция за нарушение украинского законодательства. Женщина пыталась ввести в заблуждение пограничников, утверждая, что последний раз была в Крыму в 2014 году. Однако при предъявлении доказательств, признала незаконный визит", – сказал он.

Крым, запрет, въезд, танцовщица, Госпогранслужба
dpsu.gov.ua

Пограничники не называют имя нарушителя, но по данным УП, это президент Лиги профессионалов восточного танца России Елена Рамазанова. 

Отметим, ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Марку Тишману и еще четырем россиянам также запретили въезд в Украину.