Посещала Крым: танцовщице из России во второй раз запретили въезд в Украину (видео)

Россиянка уже имела один запрет, срок которого истек в 2020 году.

Госпогранслужба Украины на три года запретила въезд в страну российской танцовщице, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в пятницу, 12 февраля, в аэропорту "Борисполь" пограничники выявили нарушительницу с российским паспортом.

Выяснилось, что россиянка 1967 года рождения незаконно ездила в оккупированый Крым по роду своей деятельности. На полуострове она работала танцовщицей и хореографом. В частности, она летала в Симферополь из Москвы летом 2018 года. В Крыму участвовала в танцевальном гала-концерте.

Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину сроком 3 года.

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Как рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", россиянка уже имела один запрет, срок которого истек в 2020 году.

"Это уже вторая санкция за нарушение украинского законодательства. Женщина пыталась ввести в заблуждение пограничников, утверждая, что последний раз была в Крыму в 2014 году. Однако при предъявлении доказательств, признала незаконный визит", – сказал он.

Пограничники не называют имя нарушителя, но по данным УП, это президент Лиги профессионалов восточного танца России Елена Рамазанова.

Отметим, ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Марку Тишману и еще четырем россиянам также запретили въезд в Украину.