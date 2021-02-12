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Відвідувала Крим: танцівниці з Росії вдруге заборонили в'їзд до України (відео)

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Крим, заборона, в&#39;їзд, танцівниця, Держприкордонслужба, Олена Рамазанова
Фото: с сайта УП | Олена Рамазанова

Росіянка вже мала одну заборону, термін якої закінчився у 2020 році.

Держприкордонслужба України на три роки заборонила в'їзд у країну російській танцівниці, яка незаконно відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що в п'ятницю, 12 лютого, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили порушницю з російським паспортом.

З'ясувалося, що росіянка 1967 року народження незаконно їздила в окупований Крим за родом своєї діяльності. На півострові вона працювала танцівницею і хореографом. Зокрема, вона літала до Сімферополя з Москви влітку 2018 року. У Криму брала участь у танцювальному гала-концерті.

Через порушення прикордонники заборонили їй в'їзд в Україну на 3 роки.

Як розповів прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", росіянка вже мала одну заборону, термін якої закінчився у 2020 році.

"Це вже друга санкція за порушення українського законодавства. Жінка намагалася ввести в оману прикордонників, стверджуючи, що останній раз була в Криму у 2014 році. Однак при пред'явленні доказів, визнала незаконний візит", — сказав він.

Крим, заборона, в&#39;їзд, танцівниця, Держприкордонслужба

Прикордонники не називають ім'я порушника, але за даними УП, це президент Ліги професіоналів східного танцю Росії Олена Рамазанова.

Зазначимо, що раніше солістові білоруської групи Пісняри Валерію Дайнеку заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Марку Тишману і ще чотирьом росіянам також заборонили в'їзд в Україну.