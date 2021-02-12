Відвідувала Крим: танцівниці з Росії вдруге заборонили в'їзд до України (відео)

Росіянка вже мала одну заборону, термін якої закінчився у 2020 році.

Держприкордонслужба України на три роки заборонила в'їзд у країну російській танцівниці, яка незаконно відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що в п'ятницю, 12 лютого, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили порушницю з російським паспортом.

З'ясувалося, що росіянка 1967 року народження незаконно їздила в окупований Крим за родом своєї діяльності. На півострові вона працювала танцівницею і хореографом. Зокрема, вона літала до Сімферополя з Москви влітку 2018 року. У Криму брала участь у танцювальному гала-концерті.

Через порушення прикордонники заборонили їй в'їзд в Україну на 3 роки.

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Як розповів прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", росіянка вже мала одну заборону, термін якої закінчився у 2020 році.

"Це вже друга санкція за порушення українського законодавства. Жінка намагалася ввести в оману прикордонників, стверджуючи, що останній раз була в Криму у 2014 році. Однак при пред'явленні доказів, визнала незаконний візит", — сказав він.

Прикордонники не називають ім'я порушника, але за даними УП, це президент Ліги професіоналів східного танцю Росії Олена Рамазанова.

Зазначимо, що раніше солістові білоруської групи Пісняри Валерію Дайнеку заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Марку Тишману і ще чотирьом росіянам також заборонили в'їзд в Україну.