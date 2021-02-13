В Офисе президента рассказали, как будут сокращать полномочия ОАСК

Для решения проблем в сфере судопроизводства Владимир Зеленский предложит Раде три законопроекта. Как уточняют в ОП, изучать документы депутаты могут уже с понедельника.

Законопроекты, которые предстоит рассмотреть Верховной Раде, касаются функционирования судебной системы в Украине, поясняют в Офисе президента. "Голосование парламента усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество ощутит справедливость от работы судов в Украине", — говорится в сообщении ОП.

В частности, ожидается, что каждый из законопроектов, которые инициировал президент, будет в какой-то мере ограничивать полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК). Один из законопроектов предполагает, например, что все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и иных субъектов властных полномочий, которые распространяются на всю территорию страны, будут изъяты из области исключительной подсудности ОАСК и переданы Верховному суду — как суду первой инстанции. Апелляционной инстанцией в таких спорах будет выступать Большая палата Верховного суда.

В комментарии ОП говорится, что "такое урегулирование подсудности… сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые раньше могли провоцироваться через обжалование в ОАСК".

Еще один законопроект предусматривает обязательную проверку на добросовестность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также урегулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

И наконец, третий законопроект определяет изменения, которые должны быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях и вводит ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора ВСП.

О том, что полномочия Окружного административного суда г. Киева будут урезаны, глава государства заявлял и ранее. "Работа судебной системы должна быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки для проведения изменений. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, на днях ОАСК вернул проспекту Бандеры в Киеве его прежнее название — Московский проспект. Позже представители националистических кругов потребовали закрыть ОАСК, принявший такое решение.