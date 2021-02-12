Националисты митингуют с требованием закрыть ОАСК, который переименовал проспект Бандеры (видео)

Участники акции считают, что суд уже неоднократно принимал "антигосударственные решения".

12 февраля под зданием Окружного административного суда Киева (ОАСК) собрался митинг националистов, которые требуют закрытия суда. Поводом для акции стало решение о возвращении проспекту Бандеры в Киеве старого названия, "Московского проспекта", о чем стало известно накануне. Видео с места событий поделились издание "Страна" и Telegram-канал PalvovskyNews.

Митингующие держали флаги "Свободы" и "Национального корпуса". Также они принесли с собой полотно, на котором написано "Какой на**й Московский?".

Участники акции считают, что ОАСК неоднократно принимал "антигосударственные решения". Ему, помимо прочего, припомнили отмену нового украинского правописания 2019 года, удовлетворение иска Андрея Портнова о ликвидации памятных дат в честь ряда деятелей УПА/ОУН и решение об изменении учебников истории Украины в части о Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Митингующие требовали от Владимира Зеленского ликвидировать этот суд.

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Отметим, о том, что ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта стало известно 11 февраля. Решение было принято 28 января 2021 года.

В КГГА уже завили, что считают решение суда абсолютно необоснованным и что планируют подать касательно него апелляционную жалобу.

Фокус в отдельном материале разбирался почему так произошло и что будет с этой историей дальше.