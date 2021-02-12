Націоналісти мітингують з вимогою закрити ОАСК, який перейменував проспект Бандери (відео)

Учасники акції вважають, що суд вже неодноразово приймав "антидержавні рішення".

12 лютого за будівлею Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) зібрався мітинг націоналістів, які вимагають закриття суду. Причиною акції стало рішення про повернення проспекту Бандери у Києві старої назви, "Московського проспекту", про що стало відомо напередодні. Відео з місця подій поділилися видання "Країна" і Telegram-канал PalvovskyNews.

Учасники мітингу тримали прапори "Свободи" та "Національного корпусу". Також вони принесли з собою полотно, на якому написано "Який на**й Московський?".

Учасники акції вважають, що ОАСК неодноразово приймав "антидержавні рішення". Йому, між іншим, пригадали скасування нового українського правопису 2019 року, задоволення позову Андрія Портнова про ліквідацію пам'ятних дат на честь ряду діячів УПА/ОУН та рішення про зміну підручників історії України в частині про Революції Гідності 2013-2014 років.

Мітингувальники вимагали від Володимира Зеленського ліквідувати цей суд.

[ + – ]

[ + – ]

Зазначимо, про те, що ОАСК скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова та Московського проспекту стало відомо 11 лютого. Рішення прийняли 28 січня 2021 року.

У КМДА вже завили, що вважають рішення суду абсолютно необгрунтованим і що планують подати щодо нього апеляційну скаргу.

Фокус в окремому матеріалі розбирався чому так сталося і що буде з цією історією далі.