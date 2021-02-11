“Московский” Бандера. Националисты требуют закрыть суд, вернувший проспекту в Киеве старое название
Суд вернул проспекту имени Степана Бандеры в Киеве его прежнее название, Московский проспект. Фокус разбирался почему так произошло, как на это отреагировали пользователи соцсетей и чего стоит ожидать дальше.
Проспект Бандеры снова стал Московским — пока что на бумаге
11 февраля 2021 года стало известно, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) по иску общественного союза "Общественный контроль и порядок" отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта, а также трех улиц и одного переулка, датированное 7 июля 2016 года. Судьей в деле выступала Любовь Марулина.
Отмененное ОАСКом решение касалось переименования следующих объектов:
- проспекта Московского — в проспект Степана Бандеры;
- улицы Баумана — в улицу Януша Корчака;
- улицы Кутузова — в улицу Генерала Алмазова;
- улицы Суворова — в улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
- переулка Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.
Иск союз "Общественный контроль и порядок" подал еще 2 ноября 2016 года, однако решение ОАСК принял только через несколько лет, 28 января 2021 года.
"Общественный контроль и порядок" (чьим руководителем является Вячеслав Овчаренко, глава Конституционного суда с июля 2013 года по февраль 2014 года, который стал судьей КСУ по квоте "Партии Регионов"), в своем иске попросил суд отменить решение Киевсовета по следующим причинам:
- Киевсовет принял решение с нарушением сроков, установленных законодательством о декоммунизации;
- У истца возникли сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования;
- Названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского не подпадают под основания для переименования согласно законодательству о декоммунизации;
- Киевсовет не провел общественные слушания касательно этого вопроса, как того требует законодательство, а проект решения о переименовании не был обнародован до его принятия.
В ответ на это Киевсовет заявил, что с марта по май 2016 года общественные слушания проводились в онлайн-формате. Учитывая их результаты, топонимическая комиссия Киевсовета и рекомендовала мэру Киева вынести соответствующее решение на рассмотрение депутатского корпуса.
Также Киевсовет отметил, что улицы Кутузова, Суворова, переулок Кутузова и проспект Московский переименовали не в угоду "декоммунизационному законодательству", а в рамках закона о чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке.
После этого ОАСК начал длительные экспертизы, в том числе — и общественных слушаний, которые проводились на сайте КГГА касательно этого вопроса. Впрочем, мэрия так и не предоставила суду и экспертам внутренних данных сайта. За это Киевсовет оштрафовали на 9 205 грн.
Тем не менее, ОАСК рассмотрение иска продолжил, отметив, что горсовет Киева в проекте решения не объяснил, каким образом Бандера, Омелянович-Павленко, генерал Алмазов, Корчак и Гуцало относятся к "борцам за независимость", что, в итоге, и стало основанием для отмены решения Киевсовета.
В решении ОАСК сказано, что оно вступает в силу лишь по окончании срока подачи апелляционной жалобы — если ее не подадут. Согласно статье 295 Кодекса административного судопроизводства, апелляционная жалоба подается в течение 30-ти дней с момента принятия решения судом. То есть, это решение можно оспорить до 28 февраля 2021 года.
В КГГА уже заявили, что готовят апелляцию, потому вступление в силу решения суда может затянуться. Учитывая прецедент 2019 года, не исключено, что оно так и не вступит в силу, потому жителям и предприятиям, зарегистрированным по проспекту Бандеры, не придется заниматься переоформлением документов.
"Попытка номер два": проспекту Бандеры не первый раз пытаются вернуть старое название
Попытка вернуть старое название киевскому проспекту им. Степана Бандеры — не первая.
Тот же ОАСК летом 2019 года уже принимал решение, которым вернул проспекту Бандеры название "Московский проспект", а проспекту Шухевича — "проспект генерала Ватутина". Тогда с иском в суд обратились общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига".
Руководителем "Антифашистской правозащитной лиги" была экс-депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная, а среди руководителей "Еврейской правозащитной группы" — та же Бережная с дочерью Еленой.
Судья Олеся Чудак, которая приняла решение, посчитала, что проспекты переименовали "с нарушением процедуры".
Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу, и уже в декабре Апелляционный суд города Киева отменил решение ОАСКа, оставив проспектам названия Бандеры и Шухевича.
Учитывая прецедент, новое спорное решение ОАСКа тоже, вероятнее всего, будет отменено.
Как отреагировали соцсети на очередное переименование проспекта Бандеры?
Голоса против: "Это псевдоюридическое решение"
В соцсетях мнения по поводу новости о возвращении проспекту Бандеры старого названия разделились. В частности, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович (ныне — нардеп фракции "Европейская солидарность") назвал решение ОАСК "исключительно политической провокацией".
По мнению Вятровича, решение суда является "псевдоюридическим", поскольку в 2019 году этот же суд принял касательно проспекта Бандеры аналогичное решение, потому он не должен был его повторно рассматривать.
Вятрович считает, что точку в этом вопросе необходимо поставить Верховному суду, а сам ОАСК "стоит ликвидировать", поскольку тот "может утвердить решение и об отмене независимости Украины".
Одесский националист Сергей Стерненко написал, что решение ОАСК его не удивляет, и обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он не ликвидировал этот суд, а генпрокурора Ирину Венедиктову — в том, что она не привлекла к ответственности его главу, Павла Вовка.
Бывший нардеп и член партии "Свобода" Олег Тягнибок анонсировал 12 февраля проведение под под зданием ОАСК акции, участники которой будут требовать от Зеленского ликвидировать этот суд.
Юрист "Харьковского антикоррупционного центра" Владимир Рысенко тоже посетовал на решение ОАСКа, отмечая, что в Украине "не то, что судебную реформу не могут додавить, а не могут добиться ликвидации одного-единственного суда".
Голоса "за": "Назовите хоть сотню бульваров…"
Журналист телеканала "НАШ" Максим Назаров написал в своем канале в Telegram, что "героем для украинцев Бандера не станет".
Глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский припомнил следующие слова Омеляновича-Павленко, в честь которого переименовали одну из улиц столицы: "Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!".
Политолог Валентин Гайдай напомнил, что Московский проспект — это и без того уже деккомунизированное название автомагистрали, которая до начала 2000-х называлась Проспектом красных казаков.
Председатель организации "Общественный контроль" Василий Волга, в свою очередь, поблагодарил ОАСК за отмену "бандеровского решения горсовета Киева".
Переименовали — теперь заживем!
Некоторые же пользователи соцсетей восприняли новость о возвращении проспекту Бандеры старого названия с иронией.
Сегодня в разных регионах Украины фигуру Степана Бандеры воспринимают по-разному. Если часть жителей в центральной и восточной части Украины его критикуют, называя "ультраправым" и "пособником нацистов", то, например, во Львове к нему относятся со значительной долей уважения. И после того, как в ночь на 5 февраля неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого, мэр города Андрей Садовый заявил, что "хулиганам не удастся закрасить место и значение Бандеры в истории Украины".
Польские историки называют Степана Бандеру ответственным за этнические чистки поляков на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны. По их подсчетам, украинские националисты тогда убили около 100 тысяч польских граждан. А израильские дипломаты называют Бандеру "коллаборантом", отмечая, что Украине необходимо "примириться со своим прошлым". Крайне критикуют личность Бандеры и в России.
Для справки. Степан Бандера — один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов в 1939 году возглавил ОУН-Б. Родился 1 января 1909 года в Старом Угринове (на территории нынешней Ивано-Франковской области). 15 октября 1959 года в Мюнхене Бандеру застрелил советский агент Богдан Сташинский. Уже посмертно — в 2010 году — третий президент Украины Виктор Ющенко наградил его званием "Героя Украины". Однако уже в 2011 году решением суда это звание у Степана Бандеры вновь отобрали.