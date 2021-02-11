“Московский” Бандера. Националисты требуют закрыть суд, вернувший проспекту в Киеве старое название

Суд вернул проспекту имени Степана Бандеры в Киеве его прежнее название, Московский проспект. Фокус разбирался почему так произошло, как на это отреагировали пользователи соцсетей и чего стоит ожидать дальше.

Проспект Бандеры снова стал Московским — пока что на бумаге

11 февраля 2021 года стало известно, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) по иску общественного союза "Общественный контроль и порядок" отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта, а также трех улиц и одного переулка, датированное 7 июля 2016 года. Судьей в деле выступала Любовь Марулина.

Отмененное ОАСКом решение касалось переименования следующих объектов:

проспекта Московского — в проспект Степана Бандеры; улицы Баумана — в улицу Януша Корчака; улицы Кутузова — в улицу Генерала Алмазова; улицы Суворова — в улицу Михаила Омеляновича-Павленко; переулка Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.

Иск союз "Общественный контроль и порядок" подал еще 2 ноября 2016 года, однако решение ОАСК принял только через несколько лет, 28 января 2021 года.

"Общественный контроль и порядок" (чьим руководителем является Вячеслав Овчаренко, глава Конституционного суда с июля 2013 года по февраль 2014 года, который стал судьей КСУ по квоте "Партии Регионов"), в своем иске попросил суд отменить решение Киевсовета по следующим причинам:

Киевсовет принял решение с нарушением сроков, установленных законодательством о декоммунизации; У истца возникли сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования; Названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского не подпадают под основания для переименования согласно законодательству о декоммунизации; Киевсовет не провел общественные слушания касательно этого вопроса, как того требует законодательство, а проект решения о переименовании не был обнародован до его принятия.

В ответ на это Киевсовет заявил, что с марта по май 2016 года общественные слушания проводились в онлайн-формате. Учитывая их результаты, топонимическая комиссия Киевсовета и рекомендовала мэру Киева вынести соответствующее решение на рассмотрение депутатского корпуса.

Также Киевсовет отметил, что улицы Кутузова, Суворова, переулок Кутузова и проспект Московский переименовали не в угоду "декоммунизационному законодательству", а в рамках закона о чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке.

После этого ОАСК начал длительные экспертизы, в том числе — и общественных слушаний, которые проводились на сайте КГГА касательно этого вопроса. Впрочем, мэрия так и не предоставила суду и экспертам внутренних данных сайта. За это Киевсовет оштрафовали на 9 205 грн.

Тем не менее, ОАСК рассмотрение иска продолжил, отметив, что горсовет Киева в проекте решения не объяснил, каким образом Бандера, Омелянович-Павленко, генерал Алмазов, Корчак и Гуцало относятся к "борцам за независимость", что, в итоге, и стало основанием для отмены решения Киевсовета.

В решении ОАСК сказано, что оно вступает в силу лишь по окончании срока подачи апелляционной жалобы — если ее не подадут. Согласно статье 295 Кодекса административного судопроизводства, апелляционная жалоба подается в течение 30-ти дней с момента принятия решения судом. То есть, это решение можно оспорить до 28 февраля 2021 года.

В КГГА уже заявили, что готовят апелляцию, потому вступление в силу решения суда может затянуться. Учитывая прецедент 2019 года, не исключено, что оно так и не вступит в силу, потому жителям и предприятиям, зарегистрированным по проспекту Бандеры, не придется заниматься переоформлением документов.

[ + – ] Акция в честь дня рождения Степана Бандеры в 2021 году Фото: nationalcorps.org

"Попытка номер два": проспекту Бандеры не первый раз пытаются вернуть старое название

Попытка вернуть старое название киевскому проспекту им. Степана Бандеры — не первая.

Тот же ОАСК летом 2019 года уже принимал решение, которым вернул проспекту Бандеры название "Московский проспект", а проспекту Шухевича — "проспект генерала Ватутина". Тогда с иском в суд обратились общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига".

Руководителем "Антифашистской правозащитной лиги" была экс-депутат от "Партии регионов" Ирина Бережная, а среди руководителей "Еврейской правозащитной группы" — та же Бережная с дочерью Еленой.

Судья Олеся Чудак, которая приняла решение, посчитала, что проспекты переименовали "с нарушением процедуры".

Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу, и уже в декабре Апелляционный суд города Киева отменил решение ОАСКа, оставив проспектам названия Бандеры и Шухевича.

Учитывая прецедент, новое спорное решение ОАСКа тоже, вероятнее всего, будет отменено.

Как отреагировали соцсети на очередное переименование проспекта Бандеры?

Голоса против: "Это псевдоюридическое решение"

В соцсетях мнения по поводу новости о возвращении проспекту Бандеры старого названия разделились. В частности, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович (ныне — нардеп фракции "Европейская солидарность") назвал решение ОАСК "исключительно политической провокацией".

По мнению Вятровича, решение суда является "псевдоюридическим", поскольку в 2019 году этот же суд принял касательно проспекта Бандеры аналогичное решение, потому он не должен был его повторно рассматривать.

Вятрович считает, что точку в этом вопросе необходимо поставить Верховному суду, а сам ОАСК "стоит ликвидировать", поскольку тот "может утвердить решение и об отмене независимости Украины".

[ + – ] Владимир Вятрович о переименовании проспекта Бандеры

Одесский националист Сергей Стерненко написал, что решение ОАСК его не удивляет, и обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он не ликвидировал этот суд, а генпрокурора Ирину Венедиктову — в том, что она не привлекла к ответственности его главу, Павла Вовка.

[ + – ] Стерненко о переименовании проспекта Бандеры

Бывший нардеп и член партии "Свобода" Олег Тягнибок анонсировал 12 февраля проведение под под зданием ОАСК акции, участники которой будут требовать от Зеленского ликвидировать этот суд.

[ + – ] Тягнибок о переименовании проспекта Бандеры

Юрист "Харьковского антикоррупционного центра" Владимир Рысенко тоже посетовал на решение ОАСКа, отмечая, что в Украине "не то, что судебную реформу не могут додавить, а не могут добиться ликвидации одного-единственного суда".

[ + – ] Рысенко о переименовании проспекта Бандеры

Голоса "за": "Назовите хоть сотню бульваров…"

Журналист телеканала "НАШ" Максим Назаров написал в своем канале в Telegram, что "героем для украинцев Бандера не станет".

[ + – ] Назаров о переименовании проспекта Бандеры

Глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский припомнил следующие слова Омеляновича-Павленко, в честь которого переименовали одну из улиц столицы: "Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!".

[ + – ] Долинский о переименовании проспекта Бандеры

Политолог Валентин Гайдай напомнил, что Московский проспект — это и без того уже деккомунизированное название автомагистрали, которая до начала 2000-х называлась Проспектом красных казаков.

[ + – ] Гайдай о переименовании проспекта Бандеры

Председатель организации "Общественный контроль" Василий Волга, в свою очередь, поблагодарил ОАСК за отмену "бандеровского решения горсовета Киева".

[ + – ] Волга о переименовании проспекта Бандеры

[ + – ] Политолог Андрей Мишин о переименовании проспекта Бандеры

Переименовали — теперь заживем!

Некоторые же пользователи соцсетей восприняли новость о возвращении проспекту Бандеры старого названия с иронией.

Сегодня в разных регионах Украины фигуру Степана Бандеры воспринимают по-разному. Если часть жителей в центральной и восточной части Украины его критикуют, называя "ультраправым" и "пособником нацистов", то, например, во Львове к нему относятся со значительной долей уважения. И после того, как в ночь на 5 февраля неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого, мэр города Андрей Садовый заявил, что "хулиганам не удастся закрасить место и значение Бандеры в истории Украины".

Польские историки называют Степана Бандеру ответственным за этнические чистки поляков на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны. По их подсчетам, украинские националисты тогда убили около 100 тысяч польских граждан. А израильские дипломаты называют Бандеру "коллаборантом", отмечая, что Украине необходимо "примириться со своим прошлым". Крайне критикуют личность Бандеры и в России.

Для справки. Степан Бандера — один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов в 1939 году возглавил ОУН-Б. Родился 1 января 1909 года в Старом Угринове (на территории нынешней Ивано-Франковской области). 15 октября 1959 года в Мюнхене Бандеру застрелил советский агент Богдан Сташинский. Уже посмертно — в 2010 году — третий президент Украины Виктор Ющенко наградил его званием "Героя Украины". Однако уже в 2011 году решением суда это звание у Степана Бандеры вновь отобрали.