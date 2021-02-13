В Офісі президента розповіли, як будуть скорочувати повноваження ОАСК

Для вирішення проблем в сфері судочинства Володимир Зеленський запропонує Раді три законопроекти. Як уточнюють в ОП, вивчати документи депутати можуть вже з понеділка.

Законопроекти, які належить розглянути Верховній Раді, стосуються функціонування судової системи в Україні, пояснюють в Офісі президента. "Голосування парламенту посилить принцип верховенства права і активізує трансформацію українських судів в інтересах народу. Як наслідок, суспільство відчує справедливість від роботи судів в Україні", — йдеться в повідомленні ОП.

Зокрема, очікується, що кожен із законопроектів, які ініціював президент, буде певною мірою обмежувати повноваження Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Один із законопроектів передбачає, наприклад, що всі судові суперечки, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів і інших суб'єктів владних повноважень, які поширюються на всю територію країни, будуть вилучені з області виключної підсудності ОАСК і передані Верховному суду — як суду першій інстанції. Апеляційною інстанцією в таких суперечках виступатиме Велика палата Верховного суду.

У коментарі ОП говориться, що "таке врегулювання підсудності... унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК".

Ще один законопроект передбачає обов'язкову перевірку на сумлінність діючих і майбутніх членів Вищої ради правосуддя (ВРП), а також врегулює питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

І нарешті, третій законопроект визначає зміни, які повинні бути внесені до Кодексу про адміністративні правопорушення та вводить відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора ВСП.

Про те, що повноваження Окружного адміністративного суду м.Києва будуть урізані, глава держави заявляв і раніше. "Робота судової системи повинна бути відкоригована." Закон "і" справедливість "повинні бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки для проведення змін. Але конкретні кроки вимагають підтвердження від парламенту", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, днями ОАСК повернув проспекту Бандери в Києві його колишню назву — Московський проспект. Пізніше представники націоналістичних кіл вимагали закрити ОАСК, який прийняв таке рішення.