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Камеры автофиксации начали "ловить" за езду по полосе общественного транспорта

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Фото: 24 канал | Камера фотовидеофиксации

Первая такая камера находится на столичном бульваре Дружбы народов

С понедельника, 15 февраля, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, первая такая камера установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

"Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще труднее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта", – проинформировал Белошицкий.

Представитель МВД утверждает, что система автофиксации нарушений на дорогах доказала свою эффективность.

"На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза", – написал Белошицкий.

Сообщение Алексея Белошицкого

Пресс-служба МВД разместила на своем сайте адреса камер фотовидеофиксации, а также размещение камер на дорогах государственного значения.

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Камеры, установленные в Киеве
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Камеры, установленные в Украине

Также в ведомстве показали, где в Украине в 2021 году будут установлены новые камеры.

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Планы по размещению камер фотовидеофиксации
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Планы по размещению камер фотовидеофиксации
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Планы по размещению камер фотовидеофиксации
ПДД, нарушения, фотовидеофиксация, камеры, карта, 2021 год,
Планы по размещению камер фотовидеофиксации
ПДД, нарушения, фотовидеофиксация, камеры, карта, 2021 год,
Планы по размещению камер фотовидеофиксации
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Планы по размещению камер фотовидеофиксации
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Ранее сообщалось, что система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября теперь может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

Также мы писали, что 28 декабря система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД начала работать во Львовской области.

А в начале января Киберполиция накрыла сеть сайтов, продавших пленки для прикрытия номеров на миллион гривен.