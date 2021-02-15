Камеры автофиксации начали "ловить" за езду по полосе общественного транспорта
Первая такая камера находится на столичном бульваре Дружбы народов
С понедельника, 15 февраля, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, первая такая камера установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.
"Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще труднее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта", – проинформировал Белошицкий.
Представитель МВД утверждает, что система автофиксации нарушений на дорогах доказала свою эффективность.
"На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза", – написал Белошицкий.
Пресс-служба МВД разместила на своем сайте адреса камер фотовидеофиксации, а также размещение камер на дорогах государственного значения.
Также в ведомстве показали, где в Украине в 2021 году будут установлены новые камеры.
Ранее сообщалось, что система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября теперь может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.
Также мы писали, что 28 декабря система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД начала работать во Львовской области.
А в начале января Киберполиция накрыла сеть сайтов, продавших пленки для прикрытия номеров на миллион гривен.