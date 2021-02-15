Камери автофіксації почали "ловити" за їзду смугою громадського транспорту
Перша така камера розташована на столичному бульварі Дружби народів
З понеділка, 15 лютого, камери автоматичної фіксації порушень ПДР почали фіксувати порушення проїзду по смузі громадського транспорту.
Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, перша така камера встановлена в Києві на бульварі Дружби народів, 36.
"Проскочити швидше смугою для руху громадського транспорту і не отримати адмінпостанову стане ще важче. З 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту", — поінформував Білошицький.
Представник МВС стверджує, що система автофіксації порушень на дорогах довела свою ефективність.
"На місцях, де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень, кількість ДТП з постраждалими і загиблими знизилася в три рази", — написав Білошицький.
Прес-служба МВС розмістила на своєму сайті адреси камер фотовідеофіксації, а також розміщення камер на дорогах державного значення.
Також у відомстві показали, де в Україні у 2021 році будуть встановлені нові камери.
Раніше повідомлялося, що система автофіксації порушень ПДР на українських дорогах з 19 листопада тепер може реєструвати порушення, вчинені власниками авто на іноземній реєстрації.
Також ми писали, що 28 грудня система автоматичної фото-та відеофіксації порушень ПДР почала працювати у Львівській області.
А на початку січня кіберполіція накрила мережу сайтів, які продали плівки для прикриття номерів на мільйон гривень.