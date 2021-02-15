RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Камери автофіксації почали "ловити" за їзду смугою громадського транспорту

334
ПДР, порушення, камери, фотовідеофіксація,
Фото: 24 канал | Камера фотовідеофіксації

Перша така камера розташована на столичному бульварі Дружби народів

З понеділка, 15 лютого, камери автоматичної фіксації порушень ПДР почали фіксувати порушення проїзду по смузі громадського транспорту.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, перша така камера встановлена в Києві на бульварі Дружби народів, 36.

"Проскочити швидше смугою для руху громадського транспорту і не отримати адмінпостанову стане ще важче. З 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту", — поінформував Білошицький.

Представник МВС стверджує, що система автофіксації порушень на дорогах довела свою ефективність.

"На місцях, де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень, кількість ДТП з постраждалими і загиблими знизилася в три рази", — написав Білошицький.

Повідомлення Олексія Білошицький

Прес-служба МВС розмістила на своєму сайті адреси камер фотовідеофіксації, а також розміщення камер на дорогах державного значення.

ПДР, порушення, камери, фотовідеофіксація, Київ,
Камери, встановлені в Києві
ПДР, порушення, камери, фотовідеофіксація, адреси,
Камери, встановлені в Україні

Також у відомстві показали, де в Україні у 2021 році будуть встановлені нові камери.

Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації
Плани по розміщенню камер фотовідеофіксації

Раніше повідомлялося, що система автофіксації порушень ПДР на українських дорогах з 19 листопада тепер може реєструвати порушення, вчинені власниками авто на іноземній реєстрації.

Також ми писали, що 28 грудня система автоматичної фото-та відеофіксації порушень ПДР почала працювати у Львівській області.

А на початку січня кіберполіція накрила мережу сайтів, які продали плівки для прикриття номерів на мільйон гривень.