"Бандерлоги долбанные": в Харькове проректор оскандалился высказыванием о декоммунизации

Проректор эмоционально отреагировал на желание активистов лишить одну из местных школ имени "Маршала Жукова".

В Харькове проректор Харьковского государственного университета питания и торговли, высказал свое мнение о публикации в группе "Харьков за лучшую жизнь". В публикации указывалось на необходимость деккомунизации школы №127 в городе, которая носит имя "маршала Г. К. Жукова". Об этом сообщает ТСН.

На пост о необходимости переименования школы отреагировал проректор Виталий Бахтояров. "Чтобы вы сдохли бандерлоги долбанные! Маршала Победы гнобите, сволочи! Сами чего достигли? Чем занимаетесь в жизни?", — идется в комментарии.

Через некоторое время комментарий исчез, но его успели сохранить пользователи соцсети. После обращения издания в университет там заявили, что слышали об инциденте. Но то, что его написал сам Виталий Бахтояров отрицают.

"В своей пояснительной записке, которую написал мне проректор по административно-хозяйственной части Виталий Бахтояров, он никаких высказываний не выкладывал со своей страницы. Его страницу взломали и от его имени разместили эти поклепные заявления. Мы заявили об этом в СБУ, СБУ уже с ним разговаривала, он написал пояснительные записки", — говорит ректор университета Александр Черевко.

По его словам, в университете работают над официальным заявлением по сложившейся ситуации. Также Виталий Бахтояров, со слов ректора, якобы никогда не высказывался против Украины или в поддержку России.

Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель. Маршал Советского союза. Известен своими военными операциями в ходе Второй мировой войны. Подлежит под действие закона о декоммунизации.

Напомним, ранее преподователь НПУ имени Драгоманова назвала Украину "американской колонией", а новый языковой закон "опухшим лимфоузлом". Ее уволили за это, а Фокус разбирался, как скандал вокруг Евгении Бильченко работает на раскол общества.